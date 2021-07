Zehdenick

Das Kulturministerium Brandenburgs fördert das Projekt zur Erstellung einer neuen Dauerausstellung unter dem Titel „Der gestickte Himmel“ im Kloster Zehdenick mit 20 000 Euro aus Lottomitteln des Landes Brandenburg. „Das Kloster Zehdenick ist sowohl ein spiritueller als auch kultureller Ort, der sich in den vergangenen Jahren dank des großen ehrenamtlichen Engagements vor Ort zu einem Publikumsmagneten im Land Brandenburg entwickelt hat“, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). „Ich bin mir sicher: Wenn erst einmal die neue Dauerausstellung ‘Der gestickte Himmel‘ eröffnet ist, werden noch mehr Besucherinnen und Besucher diesen faszinierenden Ort mit seiner bis ins 13. Jahrhundert reichenden Historie kennenlernen wollen.“ Sie freue sich sehr, so die Ministerin, dieses Projekt mit Lottomitteln unterstützen zu können.

Ausstellung soll im kommenden Jahr fertig sein

Die Dauerausstellung „Der gestickte Himmel“, deren Eröffnung für 2022 in den gotischen Räumen des Nordflügels geplant ist, soll über die mehr als 770 Jahre währende architektonische, spirituelle und kulturelle Geschichte des Klosters informieren. Im Zentrum steht die Abbildung des berühmten Zehdenicker Altartuchs, das um 1300 wahrscheinlich von Nonnen vor Ort geschaffen wurde und Eigentum des Klosters ist. Das Original liegt derzeit noch als Leihgabe in der Berliner Nikolaikirche. Das Altartuch stellt auf 76 kleinen, kunstvoll gestickten Medaillons Motive aus dem Neuen Testament sowie christliche Glaubenssätze dar. Weitere 76 Bilder zeigen in so genannter Filetsticharbeit mystische Bilder. Neben der Dauerausstellung soll es künftig auch ein Café im Kloster geben. Das Kloster Zehdenick wurde im Jahr 1250 von den askanischen Herzögen gestiftet und 1541 in ein evangelisches Damenstift umgewandelt. Nun ist das Evangelische Stift Kloster Zehdenick eine gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts unter der Aufsicht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und wird auf ehrenamtlicher Basis durch ein Stiftskapitel verwaltet.

Von Bert Wittke