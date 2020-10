Zehdenick

Mit einem die Straße querenden Reh kollidierte in der Freitagnacht gegen 00:30 Uhr auf der B109 zwischen Vogelsang und Hammelspring ein 30-jähriger Fahrer eines PKW VW. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Von MAZonline