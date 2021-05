Krewelin: Radfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Krewelin

Am Mittwochnachmittag kam es auf der L 21 zwischen Krewelin und Höpen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr die L 21 in Fahrtrichtung Zehdenick. Ein 19-jähriger VW-Fahrer kam aus der Gegenrichtung und überholte die vor ihm fahrende 65-jährige BMW-Fahrerin. Der Überholende sah den Radfahrer im Gegenverkehr zu spät und versuchte wieder auf seine Fahrspur einzuscheren. Hierbei kollidierte er zunächst seitlich mit dem überholten BMW und erfasste in weiterer Folge dann mit seinem linken Außenspiegel den Radfahrer am linken Arm. Dieser stürzte dabei, erlitt schwere Verletzungen und musste mittels eines Hubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Straße war zur Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline