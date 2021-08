Krewelin - junges Dorf mit alten Schätzen

Krewelin

„Wir sind ein sehr kinderreiches Dorf“, sagt Andrea Henke und fügt sogleich lächelnd hinzu: „Zum Glück!“ Der so oft zitierte demografische Wandel, da ist sich die Ortsvorsteherin sicher, habe um Krewelin einen Bogen gemacht. Der Generationswechsel in der Ortspolitik, so sagt die 40-Jährige, sei mit Beginn dieser Legislaturperiode erfolgt. Da hätten sich die angestammten Ortsbeiratsmitglieder altersbedingt aus der Kommunalpolitik verabschiedet und die Verantwortung in die Hände jüngerer Leute gelegt. Andrea Henke wurde damals von ihrem Vorgänger Peter Nickel angesprochen. Weil sie gerne in Krewelin lebt und ihr das Wohl und Wehe des rund 270-Seelendorfes am Herzen liegt.

Andrea Henke ist gerne Ortschefin in Krewelin. Sie macht diesen Job jetzt seit 2019 und kann sich, wie sie sagt, jederzeit auf ihren beiden Mitstreiter im Ortsbeirat Tobias Rose und Christian Schmidt verlassen. Quelle: Uwe Halling

2019 ist sie Ortschefin geworden. Das hat sie selbst ein wenig überrascht, ist sie doch erst 2001 der Liebe wegen in den Ortsteil der Stadt Zehdenick gekommen und 2007 mit ihrer Familie in das selbst gebaute Haus gezogen. Auf dem Dorf, das weiß die in der Kreisverwaltung Oberhavel tätige Frau natürlich genau, braucht es eine Weile, bis man als Einheimischer zählt. Aber sie hat es schnell geschafft, das Vertrauen der Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen. „Ich habe mit Tobias Rose und Christian Schmidt aber auch zwei Mitstreiter an meiner Seite, die mich bestens unterstützen“, sagt Andrea Henke.

In Krewelin sitzt der Boss der Fußballer noch selbst auf dem Rasentraktor. Achim Wienecke ist seit 32 Jahren Präsident der SG Einheit Krewelin. Quelle: Uwe Halling

Wenn die Ortschefin durch Krewelin geht, merkt man ihr auf Schritt und Tritt an, dass sie stolz auf ihr Dorf und auf das ist, was sich dort bewegt. Als einen der Gründe dafür nennt sie das rege Vereinsleben. Da sind die Fußballer der SG Einheit Krewelin, der Förderverein der Feuerwehr, der Heimatverein Krewelin und der Angelverein.

Seit zwei Jahren ist die gebürtige Krewelinerin Renate Alburg im Gemeindekirchenrat. Auch sie liebt die wunderschöne Fachwerkkirche von 1694. Quelle: Uwe Halling

Nicht zu vergessen der Gemeindekirchenrat, der zwar kein Verein sei, aber eine wichtige und engagierte Arbeit leiste. Oft, so berichtet Renate Alburg vom Gemeindekirchenrat, würden vor allem Radler an der aus dem Jahr 1694 stammenden Kirche Station machen, sich das Gotteshaus anschauen und ins Schwärmen geraten.

Der gebürtige Kreweliner und Maschinist Christian Schmidt (45) ist seit 25 Jahren bei der Feuerwehr. Quelle: Uwe Halling

„Jeder aus dem Dorf ist hier in irgendeinem der Vereine Mitglied“, sagt die Ortschefin. Und so sei es nicht verwunderlich, dass es in Krewelin ein gutes Miteinander gebe. Die Vereine seien es auch, die das gesellschaftliche Leben im Dorf bestimmen. Natürlich habe auch Krewelin in Corona-Zeiten auf lieb gewonnene Feste und Feierlichkeiten verzichten müssen. Aber sie hoffe natürlich und sei da auch guten Mutes, dass die Leute trotz der langen Pause nicht die Lust verloren haben, weiter die Ärmel für ein möglichst vielseitiges und abwechslungsreiches Dorfleben hochzukrempeln. Weil man nicht wisse, wie sich das Pandemiegeschehen nach dem Sommer entwickeln werde, hat die Ortsvorsteherin die Rentnerfeier, die sonst eigentlich immer in die Weihnachtszeit fällt, kurzerhand in den Spätsommer vorverlegt. Die Leute, so weiß Andrea Henke, würden sich einfach danach sehen, wieder gesellig beieinander sitzen und plaudern zu können.

Der älteste männliche Einwohner Krewelins ist Richard Klückmann, hier mit Frau Waltraud (83). Der gelernte Friseur, der noch ganz viele alte Utensilien aus seiner aktiven Zeit als Friseur hat, feierte am 14. August 90. Geburtstag. Quelle: Uwe Halling

Das gelte gerade für die Älteren, die ein ganz wichtiger Teil der Geschichte des Ortes sind. Richard Klückmann zum Beispiel. Der einstige Friseurmeister, der am 14. August seinen 90. Geburtstag feiert und damit der älteste Mann im Ort ist, kann so viel aus der Vergangenheit der Dorfes erzählen. Und er bewahrt noch immer seine alten Friseurutensilien auf, ist stolz darauf und hütet sie wie seinen Augapfel. „Und er rasiert sich immer nass mit dem scharfen Messer“, erzählt seine Frau Waltraud (83). Die beiden sind bereits 63 Jahre miteinander verheiratet. Auch Doris Bernhard gehört zu der Gilde der alteingesessenen Kreweliner. Die heute 80-Jährige war lange als Kindergärtnerin tätig, eine Weile im Dorf, die meiste Zeit im benachbarten Zehdenick.

Doris Bernhardt vor dem bunt bemalten Schrank des einstigen Kindergartens. Die 80-Jährige war lange Kindergärtnerin, die meiste Zeit in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Schade findet es die Ortschefin, dass der „Dorfkrug“ vor fünf Jahren geschlossen wurde. Betreiber Gerd Leege ist inzwischen Stadtbrandmeister von Zehdenick und hat das Anwesen verkauft. „Vor allem fehlt uns der große Saal dort“, sagt Andrea Henke. In das Gemeindehaus würde nur knapp 30 Leute passen. Und dann müsse dieses Gebäude dringend saniert werden. Ein Vorhaben, hinter das sich der Ortsbeirat schon sehr lange klemmt. Inzwischen gebe es auch Gelder für die ersten Planungsphasen, weiß die Ortschefin. Aber die Verwaltung habe aktuell keine Leute, die dies bewerkstelligen könnten. Für die Zukunft des Ortes sei dies aber von großer Wichtigkeit.

Oft treffen sich die Petrijünger vom DAV Ortsverein Krewelin am örtlichen Rastplatz am Vosskanal. Erster Vorsitzender ist Sebastian Schmidt (42). Quelle: Uwe Halling

Mindestens ebenso wichtig wie der Nachwuchs. Der tollt mit Vorliebe draußen herum. So wie Emil Rose (6), Max Herm (6) oder Oskar Vorbau (7). Das Trio gehört zu den insgesamt sechs Jungen, die jetzt in die Schule gekommen sind. Und dieses halbe Dutzend junger Kreweliner wird, so der Wunsch des Ortsbeirates, hoffentlich mal im Dorf bleiben und irgendwann selbst Familien mit vielen Kindern gründen. Damit auch künftige Ortschefs mit Freude feststellen können: „Wir sind ein kinderreiches Dorf.“

Von Bert Wittke