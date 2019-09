Zehdenick Zehdenick - „Kriminalbeamter“ blitzt bei 83-jähriger Zehdenickerin ab Ein vermeintlicher Kriminalbeamter hat am Montagabend bei einer Frau in Zehdenick angerufen. Er kam jedoch mit seiner ausgedachten Geschichte von einer rumänischen Diebesbande nicht weit, denn die 83-Jährige beendete das Gespräch schnell und legte auf.

Ein angeblicher Kriminalbeamter hat am Montagabend in betrügerischer Absicht bei einer 83-jährigen Frau in Zehdenick angerufen. Quelle: dpa (Symbolbild)