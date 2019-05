Zehdenick

Die Zehdenicker Wähler haben entschieden: Sie gaben bei der Bürgermeisterwahl der Havelstadt dem parteilosen Bert Kronenberg (43%) und dem CDU-Kandidaten Waldemar Schulz (22,7%) die meisten Stimmen. Beiden bestreiten somit am 16. Juni 2019 eine Stichwahl. Die AfD-Kandidatin Sabine Barthel (16,7%) und SPD-Kandidat Hartmut Leib (17,6 %) landeten auf den Plätzen 3 und 4.

„Ich bin überwältigt“, sagte Bert Kronenberg nach seinem Sieg am Sonntag. Der 59-Jährige holte sage und schreibe 41 Prozent der Stimmen. „Und das aus dem Stand. Ein beeindruckendes Ergebnis. Für mich ist das ein Zeichen, dass die Wähler Vorbehalte gegenüber Parteien haben“, vermutet der Klein-Mutzer. Den Sprung in die Stichwahl verpasst hat Sabine Barthel ( AfD) als Drittplatzierte. „Für mich als Neuling und dazu noch als AfD-Kandidatin ist das ein sehr gutes Ergebnis. Ich bin nicht enttäuscht“, so die 56-Jährige. Den überdeutlichen Erfolg von Bert Kronenberg stuft sie als „deutliches Signal gegen die Parteien“ ein.

Waldemar Schulz hat es in die Stichwahl geschafft. Quelle: Uwe Halling

Schwer enttäuscht ist Hartmut Leib ( SPD). „Der Bundestrend zeigte sich auch bei dieser Wahl. Die SPD wird für alles zum Sündenbock gemacht, was schiefläuft.“ Seine Partei sei die aktivste von allen gewesen. Aber der Wähler wolle offensichtlich etwas anderes. „Wir sind jetzt in die Oppositionsrolle gedrängt worden. Ich finde es unvorstellbar, wie die Gesellschaft so abdriften kann. Mir macht das Angst.“ Der 57-Jährige bedankt sich für die Unterstützung der Wähler und bei denen, die ihm das Vertrauen geschenkt hatten.

Für Bert Kronenberg, der seinen Unterstützern dankt, und Waldemar Schulz geht der Kampf jetzt bis zur Stichwahl weiter. „Dieses Vertrauen gibt mir soviel Kraft, dass ich auch in den nächsten Wochen bis zur Stichwahl ’volle Pulle’ gehen kann.“ Er weiß, dass es in der Stadtverordnetenversammlung künftig diffizile Verhältnisse geben wird, da klare Mehrheit nach der Wahl fehlten. „Trotzdem will ich Bürgermeister werden.“

Von Stefan Blumberg