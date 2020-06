Künftig mehr Pflege für Platanen in Zehdenick

Zehdenick

Die Platanen auf dem Zehdenicker Festplatz haben sichtlich Schaden genommen. Zu dieser Einschätzung ist die Stadtverwaltung gelangt. Der stellvertretende Bürgermeister Dirk Wendland räumte in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend diesbezüglich ein, dass es versäumt worden sei, sich in den sehr trockenen Jahren 2018 und 2019 ausreichend um die Bäume zu kümmern. Aus diesem Grund lag den Stadtverordneten am Donnerstag ein Antrag auf Untersuchung der Bäume durch einen vereidigten Sachverständigen vor, um die Hintergründe für den miserablen Zustand zweifelsfrei klären und entsprechend reagieren zu können. Allerdings sollten dabei Stichproben genügen, also zwei oder drei Bäume genauer in Augenschein genommen werden.

Nachpflanzungen statt Gutachten

Die Mehrheit der Stadtverordneten, das wurde während der folgenden Diskussion deutlich, war nicht der Ansicht, ein Gutachten einholen zu müssen. Dies sei im Endeffekt teurer, als wenn man jene Bäume, die nicht mehr zu retten sind, einfach ersetze. Bürgermeister Bert Kronenberg äußerte die Hoffnung, dass vielleicht sogar ein massiver Rückschnitt im Herbst einen Neuanfang für die Bäume bedeuten könnte.

Anschauungsunterricht in Templin nehmen

Dass Dirk Wendland letztlich die Verantwortung für den schlechten Zustand der Platanen übernommen hat, wurde gewürdigt, jedoch gleichzeitig die Forderung erhoben ,sich künftig nachhaltiger um solche Entwicklungsprojekte zu kümmern. Damit bekam im Nachhinein der Stadtverordnete Norbert Gerth noch einmal von allen Seite recht. Er, so hieß es, habe in der Vergangenheit nicht nur einmal auf den schlechten Zustand der Pflanzungen am Festplatz hingewiesen. Da derartige Pflegemaßnahmen nicht nur den Festplatz, sondern auch zahlreiche andere Örtlichkeiten in der Stadt betreffen, müsse die Stadt darüber nachdenken, wie diese Aufgabe künftig zu bewerkstelligen ist. Anschauungsunterricht, so Norbert Gerth, können man zum Beispiel bei den Nachbarn in Templin nehmen, die ihre Grünanlagen mit sehr viel Liebe pflegen würden.

Von Bert Wittke