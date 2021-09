Leckere Aussichten: Bäckerei Jahn in Zehdenick eröffnet nach umfangreichen Arbeiten wieder

Zehdenick

In dem Paket, das Cornelia Gribnitz in der Hand hält, sind zwei Pfannkuchen. Die, so verrät sie, sollen die Mitarbeiter ihres Mannes bei Laune halten. Thomas Gribnitz hat vor etwa zwei Jahren das Geschäft von seiner Mutter übernommen – Parfümerie und Tabakbörse. Dort gab es am Mittwochvormittag also Pfannkuchen. Nicht irgendwelche. Sie stammen aus der Bäckerei Jahn. Dort, wo alles noch mit der Hand gemacht wird. „Ja“, meint Cornelia Gribnitz, „man kann durchaus sagen , dass ich hier Stammkundin bin.

Während der Umbauarbeiten im Geschäft der Bäckerei Jahn in Zehdenick wurden Brot, Brötchen und Kuchen in einem mobilen Verkaufswagen angeboten. Hier hat Cornelia Gribnitz gerade Pfannkuchen bei Karin Dumaschefski (l.) und Sina Tessmer gekauft. Quelle: Uwe Halling

Seit dem 30. August werden Brot, Brötchen und Kuchen aus einem mobilen Verkaufswagen heraus über die Verkaufstheke gereicht. Aber nicht mehr lange. Am kommenden Montag, 4. Oktober, öffnet die Bäckerei Jahn wieder am angestammten Platz in der Marktstraße 13 in Zehdenick seine Türen. Dann wird sich dort eine ganze Menge verändert haben. Die Bäckerei ist größer geworden und wurde grundlegend saniert. „Wir wollten, dass zu der sehr guten Qualität, die wir täglich anbieten, auch der Laden passt“, sagt Danny Jahn. Der Laden sei jetzt älter als 30 Jahre und war einfach zu klein geworden.

Bäckerei um einen Cafébereich erweitert

Zumal es in dem Bäckereigeschäft nunmehr Sitzplätze geben wird, damit sich Gäste dort niederlassen können, um in Ruhe zu frühstücken oder Kaffee und Kuchen zu genießen – 16 Plätze innerhalb der Bäckerei und – bei entsprechendem Wetter – sechs Plätze draußen vor dem Laden. Vor einem Jahr ist deshalb mit umfangreichen Planungsarbeiten begonnen worden. „Die Zusammenarbeit zwischen uns ist richtig toll. Wir sind ein prima Team und arbeiten Hand in Hand“, sagt Ines Jahn. Die Geschäftsführerin der Bäckerei meint damit sich und ihren Sohn Danny, der die Bäckerei einmal von seiner Mutter übernehmen wird. Und Bäckermeister Danny Jahn fügt hinzu: „Der Um- und Ausbau der Bäckerei hat gezeigt, dass wir uns wunderbar ergänzen. Wir fragen uns gegenseitig nach der Meinung, wenn es etwas zu entscheiden gibt.“

In dem Geschäft von Ines und Danny Jahn sind noch bis Freitag Handwerker im Einsatz. Am kommenden Sonnabend ist dann Großreinemachen angesagt. Quelle: Uwe Halling

Mit Hilfe eines Durchbruchs konnte die Ladenfläche verdoppelt werden. Weil er unterschiedliche Höhen aufwies, wurde der Boden ganz neu gegossen. Außerdem wurden große Stahlträger eingezogen. Fliesen, Gasleitung, Elektrik, Heizung – alles ist neu. Hinzu kommt eine komplett neue Einrichtung, die – wie die Chefin versichert – „komplett auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist“. In dem Geschäft gibt es jetzt sogar einen historischen Bezug zur Zehdenicker Ziegelproduktion: Die Wand im neuen Cafébereich wird mit typischen Zehdenicker Ziegeln gestaltet.

Wichtige Investitionen in die Bäckerei

In der Bäckerei, die Ines Jahn 2008 von ihren Eltern Rosemarie und Gerhard Jahn übernommen hat, sind bereits in der Vergangenheit wichtige Investitionen getätigt worden. Vor fünf Jahren hat Ines Jahn einen neuen großen Gasbackofen angeschafft, vor drei Jahren wurde in eine Gefrierzelle und einen Lagerraum investiert und 2020 sind eine moderne Teigrührmaschine und ein Kaffeeautomat gekauft worden.

Die Kundschaft freut sich schon, dass es bald wieder allerlei leckere Sachen in der Bäckerei in der Marktstraße 13 zu kaufen gibt. Quelle: Uwe Halling

Die Kundschaft freut sich schon sehr darauf, wenn das neue Geschäft am kommenden Montag öffnet. Die Leute wissen, dass in der Bäckerei Jahn noch sämtlich Backwaren und Kuchen von Hand gemacht werden. Teilweise nach alten Rezepten von Großvater Otto Jahn. Nach absoluten Rennern unter den Backwaren gefragt, denkt Ines Jahn schon mal an die kommende Weihnachtszeit und sagt: „Dominosteine und Butterstollen sind alle Jahre wieder unheimlich begehrt.“

Seit 122 Jahren in Familienbesitz

Die Bäckerei Jahn befindet sich seit nunmehr 122 Jahren in Familienbesitz und wird jetzt von Inhaberin und Geschäftsführerin Ines Jahn in vierter Generation geleitet. Schon jetzt steht fest, dass der Sohn der 52-Jährigen, der 29-jährige Danny Jahn, ihre Nachfolge antreten wird. Er hatte sich bereits frühzeitig für das Bäckerhandwerk entschieden, was seine Mutter von Herzen freut. Dass er dafür täglich mitten in der Nacht aufstehen muss, stört Danny Jahn, der bei Bäcker Kollberg in Templin gelernt hat, nicht. „Man gewöhnt sich daran“, sagt er, „und hat dafür ab 10 oder 11 Uhr frei.“ Der Bäckermeister liebt seinen Job über alles. Am liebsten wäre es ihm, wenn er mit der Bäckerei alt werden könnte. Und Danny Jahn ist auch stolz – darauf, dass die Bäckerei Jahn als letzte von ursprünglich einmal rund 30 Bäckereien in Zehdenick überlebt hat.

In der Bäckerei Jahn werden Brot, Brötchen und Kuchen ausnahmslos von Hand gemacht. Quelle: Uwe Halling

Gegenwärtig herrscht in der Marktstraße 13 noch emsiges Treiben. Die Handwerksbetriebe, die allesamt von Ines und Danny Jahn sehr für ihre Arbeit gelobt werden, erledigen letzte Handgriffe. Am Sonnabend ist dann Großreinemachen angesagt. Und wenn die Bäckerei, die montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein wird, die Türen öffnet, darf sich die Kundschaft auf einige Überraschungen freuen – zum Anschauen und auch zum Genießen.

Von Bert Wittke