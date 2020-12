Leiterin des Mehrgenerationenhauses in Zehdenick muss gehen

Zehdenick

Madlen Kaliebe ist nicht mehr Projektkoordinatorin für das Mehrgenerationenhaus „Bienenstock“ in Zehdenick und das dort angesiedelte Familienzentrum. Der bis zum 31. Dezember befristete Arbeitsvertrag, so die gebürtige Zehdenickerin auf Nachfrage, werde vom Arbeitslosenverband nicht verlängert. Konkrete Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit seien ihr bislang nicht genannt worden. Für die 37-Jährige ist die Arbeit damit beendet, sie befindet sich gegenwärtig im restlichen Jahresurlaub.

Innerhalb kurzer Zeit viel für die Bürger aufgebaut

Madlen Kaliebe hat das Mehrgenerationenhaus in Zehdenick eineinhalb Jahre geleitet. Unter ihrer Regie ist das Familienzentrum aufgebaut worden. Außerdem hat sie für die Einwohner der Havelstadt solche Angebote wie die Familienberatung, Nachhilfe für Schüler, eine Nähstube und Yoga-Stunden initiiert. Auch die Zehdenicker Tafel war unter der Regie des Mehrgenerationenhauses tätig. Als die Tafel infolge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geriet, organisierte Madlen Kaliebe in Zehdenick einen Gabenzaun und kümmerte sich um Spenden, so dass die Tafel ihre Tätigkeit in Zehdenick, Gransee, Fürstenberg und Löwenberg bald wieder aufnehmen konnte.

Von der Art und Weise des Umgangs enttäuscht

Von der Art und Weise, wie der Arbeitslosenverband, ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, mit ihr umgeht, sei sie schon ziemlich enttäuscht, sagte Madlen Kaliebe, die, wie sie sagt, bereits ein neues Betätigungsfeld gefunden hat. Viele Mitarbeiter und Nutzer des Mehrgenerationenhauses, so Madlen Kaliebe, hätten ihr für die Arbeit gedankt und sich traurig gezeigt, dass sie nun nicht mehr dabei sei.

Beim Arbeitslosenverband konnte sich am Freitag niemand zu der Personalie äußern. Die zuständige Kollegin in Neuruppin, so hieß es, sei erst kommenden Dienstag wieder erreichbar. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Nachfolge von Madlen Kaliebe noch völlig unklar.

Von Bert Wittke