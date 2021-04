Linden-Grundschule: Reh und Eichhörnchen auf dem Spielplatz gesichtet

Zehdenick

Unter großem Jubel zahlreicher Mädchen und Jungen konnten jetzt zwei neue „Bewohner“, die tierisch viel Spaß versprechen, auf dem Spielplatz in der Linden-Grundschule in Zehdenick begrüßt werden. Nachdem im Herbst vergangnen Jahres alle 305 Kinder aus einer Gruppe von möglichen Holztieren das Reh und das Eichhörnchen von der Firma Sik-Holz ganz demokratisch als Spielgeräte ausgewählt hatten, startete die Schule auf ihrer Homepage einen Spendenaufruf. Viele Lehrer und Angestellte der Schule, zahlreiche Eltern sowie auch etliche Sponsoren haben in ihre Geldbeutel gegriffen und es für die Neuanschaffung ordentlich klingeln lassen. Und schließlich war es vollbracht und das notwendige Geld für die Investition zusammen. Zwei Schüler der Klasse 4a wurden ausgewählt, um die neuen Holzfiguren für den Spielplatz zu enthüllen. Und das Reh und das Eichhörnchen lösten denn auch sofort große Begeisterung bei den Kindern aus.

Schulleiterin bedankt sich bei allen

Schulleiterin Anke Karl bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei diesem Projekt und die große Hilfe, die es bis hin zur schweißtreibenden Aufstellung der „hölzernen Giganten“ gab. „Ein großes Dankeschön geht an die zahlreichen Sponsoren, an unseren Schatzmeister des Fördervereins, Herrn Krzeminski, an die Familie Kubaty, die den Transport der Tiere vom Herstellerwerk bis nach Zehdenick übernommen hat, an unseren Hausmeister Herrn Kersten und seinen Praktikanten Matthias, die alles vorbereitet haben und an die Firma Kubitzky, die es mit ihrer schweren und professionellen Technik ermöglicht hat, dass die Holzfiguren sicher an den richtigen Platz gebracht werden konnten“, so Schulsozialarbeiterin Grit Reeck.

Auch der Bauhof war sofort zur Stelle

An alles wurde gedacht. So handelte nach einem kurzen Anruf auch die Stadt Zehdenick sofort und schickte der Schule das Team vom städtischen Bauhof unter der Leitung von Lutz Halle, um den Fallsand zu liefern, der für die Sicherheit der Spielgeräte notwendig ist, und der um die Holztiere herum verteilt wurde. „Wir sagen danke dafür, dass trotz Corona auch noch ein paar solcher Sonnenstrahlen in unserem Schulleben möglich gemacht werden. An diesem Tag konnten wir wieder einmal leuchtende Kinderaugen sehen“, so Grit Reeck.

Von Bert Wittke