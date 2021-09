Gransee

Das Tischtuch zwischen Bürgermeister Bert Kronenberg und Zehdenicks Stadtverordneten ist zerschnitten. Was übrig geblieben ist – das Bild einer Stadt, in dessen Kommunalpolitik die Fetzen fliegen. Zu dieser Einschätzung muss kommen, wer den Statements einer übergroßen Mehrheit der Kommunalpolitiker am Montagabend gelauscht hat. Was die Arbeit als Verwaltungschef betrifft, blieb kaum ein gutes Haar am Amtsinhaber. Nach innen ziel- und planlos, nach außen ohne Stärke und Mumm.

Mit einem solchen Arbeitszeugnis macht es für Bert Kronenberg keinen Sinn, noch weitere mehr als fünf Jahre Bürgermeister zu bleiben. Was wäre dabei außer der Fortsetzung von quälenden und ergebnislosen Debatten zwischen dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt und dessen Parlamentsmitgliedern unterm Strich für Zehdenick herausgekommen? Kaum mehr als bisher. Deshalb lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Wenigstens in diesem Punkt scheint zwischen dem Bürgermeister und dem Stadtparlament jene Einigkeit zu herrschen, die in der Sacharbeit wünschenswert gewesen wäre. Man darf gespannt sein, wer es künftig besser machen wird.

Von Bert Wittke