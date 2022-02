Zehdenick

Am heutigen Sonntag gehen die Zehdenicker an die Wahlurne. Es geht um die Nachfolge von Ex-Bürgermeister Bert Kronenberg. Einzelbewerber Marco Dülgerow tritt gegen SPD-Kandidat Lucas Halle an, um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Alle wichtigen Ereignisse gibt es im MAZ-Liveticker.

Wie in allen Ortsteilen feierte Lucas Halle von der SPD auch in Zabelsdorf einen ungefährdeten Sieg. 46 der 50 gültigen Stimmen entfielen auf den 24-Jährigen und damit ein Prozentwert von 92,0. Vier Stimmen und somit 8,0 Prozent konnte Gegenkandidat Marco Dülgerow (parteilos) für sich verzeichnen.

Endstand: Ausgezählte Gebiete: 23 von 23



1. Lucas Halle (SPD) 88.3 %

2. Marco Dülgerow (parteilos) 11,7 %

217 Bürgerinnen und Bürger waren im Ortsteil Wesendorf aufgerufen ihre Stimmen abzugeben. Im Wahllokal taten dies schlussendlich 77, wovon allerdings fünf Stimmen als ungültig gewertet wurden. Von den 72 gültigen Stimmen entfielen 70 (97,2 Prozent) auf Lucas Halle – zwei Stimmen und damit 2,8 Prozent votierten für Marco Dülgerow (parteilos).

Einen ungefährdeten Sieg landete SPD-Kandidat Lucas Halle auch im Ortsteil Vogelsang . 32 von 34 gültigen Stimmen entfielen auf Halle und damit ein Prozentwert von 94,1. Sein Kontrahent Marco Dülgerow errang lediglich zwei Stimmen und damit einen Prozentwert von 5,9.

Im Ortsteil Ribbeck gaben 27 Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz im Wahllokal ab. Vier Stimmen wurden als ungültig gekennzeichnet. SPD-Kandidat Lucas Halle konnte auch in Ribbeck einen klaren Sieg feiern – 19 Stimmen (82,6 Prozent) entfielen auf den 24-Jährigen. Gegenkandidat Marco Dülgerow konnte vier Stimmen sein Eigen nennen, was einen Prozentwert von 17,4 entspricht.

579 Bürgerinnen und Bürger waren im Zehdenicker Ortsteil Mildenberg aufgerufen ihre Stimmen im Wahllokal abzugeben – 110 wurden am Ende registriert, zwei allerdings ungültig. Auch in Mildenberg feierte Lucas Halle von der SPD einen klaren Sieg, 98 Stimmen (90,3 Prozent) entfielen auf Halle. Zehn Stimmen wurden für Marco Dülgerow (parteilos) registriert, das macht 9,7 Prozent.

Ausgezählte Gebiete: 19 von 23



1. Lucas Halle (SPD) 88.1 %

2. Marco Dülgerow (parteilos) 11,9 %

Auch im Ortsteil Marienthal feierte SPD-Kandidat Lucas Halle einen deutlichen Erfolg. Mit 58 von 70 gültigen Stimmen erreichte Halle einen Wert von 93,5 Prozent in Marienthal. Sein Gegenkandidat Marco Dülgerow kam auf vier Stimmen und 6,5 Prozent.

Zwischenstand ( 17 von 23 ):



1. Lucas Halle (SPD) 88.0 %

2. Marco Dülgerow (parteilos) 12,0 %

Einen klaren Sieg fuhr SPD-Kandidat Lucas Halle auch im Ortsteil Krewelin ein. Mit 64 Stimmen erreichte Halle 90,1 Prozent, gerade einmal sieben Einwohner Krewelins wählten Marco Dülgerow, der damit auf 9,9 Prozent der Stimmen kam.

In Zehdenick hat das Auszählen der Stimmen für die Bürgermeisterwahl begonnen. Gegen 15 Uhr, so hieß es von Seiten der Wahlleiterin Bianca Bewersdorf, habe die Wahlbeteiligung bei rund 14 Prozent gelegen. Dennoch scheint nicht ausgeschlossen, dass einer der beiden Bewerber die Mindestanzahl von 1722 Stimmen (Quorum) erreicht hat. Dafür spricht die hohe Zahl der angeforderten Briefwahlunterlagen - 1029. Sollte weder Lucas Halle (SPD), noch Einzelbewerber Marco Dülgerow das Quorum erreichen, gibt es am 6. März eine Stichwahl.

Von 360 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Klein-Mutz nahmen 76 ihr Wahlrecht wahr. Neun Stimmen waren ungültig, alle anderen machten ihr Kreuz bei Lucas Halle (SPD). Gegenkandidat Marco Dülgerow ging komplett leer aus.

Zwischenstand (15 von 23):



1. Lucas Halle (SPD) 90,6 %

2. Marco Dülgerow (parteilos) 9,4 %

72 gültige Stimmen wurden im Zehdenicker Ortsteil Kappe gezählt. Satte 93,1 Prozent machten ihr Kreuz bei Lucas Halle (SPD), nur 6,9 Prozent erhielt Kontrahent Marco Dülgerow.

Es ist 18 Uhr - die Wahllokale schließen. Jetzt wird ausgezählt. Hier bekommen Sie alle Ergebnisse so schnell es geht geliefert. Es wird spannend.

