Guten Morgen in den Norden Oberhavels: Wer wird neuer Bürgermeister in Zehdenick? Einzelbewerber Marco Dülgerow tritt am heutigen Sonntag gegen SPD-Kandidat Lucas Halle an. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Die MAZ bleibt den ganzen Tag am Ball.



PS: Der erste Kaffee hat geschmeckt. Schön, dass Sie dabei sind.