Milde Strafe für Fürstenberger Sprengsatzbauer

Zehdenick

Mit 34 Jahren sollte man eigentlich für dumme Jungenstreiche zu alt sein. Für Christoph S. scheint das jedoch nicht zuzutreffen. Der Fürstenberger musste sich am Donnerstag für so eine Dummheit vor dem Strafrichter am Amtsgericht Zehdenick verantworten. In der Anklageschrift wird ihm die Herstellung „ unkonventioneller Spreng-und Brandvorrichtungen“ und deren Zündung in drei Fällen vorgeworfen. Der Angeklagte gab immerhin einen zu.

Er habe am Neujahrstag 2018 eine aus Chinaböllern mit Panzerklebeband und Tesafilm gebastelte Bombe auf dem Markt seiner Heimatstadt gezündet und darauf geachtet, dass niemand dabei zu Schaden komme. Auch nicht der im Zentrum prangende Weihnachtsbaum, betonte sein Verteidiger. Und weiter, auch habe sein Mandant die verwendeten Böller ganz legal erworben.

Zweiter Knall am gleichen Tag

Bei der zweiten Explosion am gleichen Tag kurz danach an der Kanu-und Fischtreppe habe er nur auf der Brücke gestanden, relativierte der Angeklagte seine Mittäterschaft. Sie wären, wie auch auf dem Marktplatz zu viert gewesen. Wer dort den Knall verursachte, wollte er nicht sagen. Knapp zwei Wochen später gab es wieder eine Explosion. Diesmal am Eingang des Hauses Krumme Straße 7. Damit habe er überhaupt nichts zu tun, so der Angeklagte.

Dagegen stand jedoch die Aussage von Andre S. als Zeuge, der in dem Haus wohnt. „Christoph kam zu mir in die Wohnung, hat komisch getan und gegrinst. Ich hörte es zischen – vermutlich eine Wunderkerze - kurz danach hat es schon geknallt“, schilderte der 31-Jährige. Ob er denn den Angeklagten beim Anbringen der Sprengladung gesehen hätte, wollte der Verteidiger wissen. „Nein, das habe ich nicht“, antwortete der Zeuge.

Ähnlich reagierte Silvio S., der bei der Explosion an der Fischtreppe dabei war. Er hatte damals bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass er nicht weiß, wer die Bombe gebastelt habe, aber Christoph S. habe sie gezündet. Bei der gestrigen Verhandlung war er aber nicht mehr so sicher, ob der Angeklagte oder vielleicht doch ein anderer den Knall verursacht habe.

Eine Geldstrafe war in diesem Fall nicht möglich

Bei diesem Stand der Beweisaufnahme, bat der Verteidiger um ein Rechtsgespräch, das ihm auch gewährt wurde. Hinter verschlossenen Türen einigten sich die Prozessbeteiligten auf die vorläufige Einstellung des Verfahrens. Die Hauptvoraussetzung dafür sei, dass kein materieller Schaden zu beklagen wäre, begründete der Richter den Beschluss. In der Regel ist damit eine Geldauflage verbunden. Da der angeklagte Hartz IV-Empfänger dazu nicht in der Lage ist, soll er ersatzweise 100 gemeinnützige Arbeitsstunden in einer Sozialeinrichtung in Fürstenberg leisten. Sind die Stunden erledigt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Übrigens gab es damals zeitnah wieder in der Krummen Straße eine Sprengladung an einer Haustür. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb Christoph S. im Visier – konnte ihm aber nichts nachweisen.

Von Helmut Schneider