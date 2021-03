Mildenberg: Einbrecher stehlen Elektrowerkzeuge aus Werkstatt

Mildenberg

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Straße Ziegelei in Mildenberg. „Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag (28. Februar) entdeckt und der Polizei gemeldet“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Täter ließen zahlreiche Elektrogeräte, darunter Akkuschrauber und Schlagbohrer, mitgehen. Ein Kriminaltechniker der Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline