Mildenberg: Ohne gute Leute geht gar nichts

Mildenberg

Wer suchet, der findet, sagt der Volksmund. Und auch wenn alte Weisheiten oft stimmen – immer tun sie das nicht. Die Mildenberger Fleischermeisterin Stefanie Müller sucht seit Jahren Verstärkung für ihr Team. Vorteile, die sie bei der Arbeit in ihrem Familienunternehmen sieht: „Kein Tag ist wie der andere, hier ist es abwechslungsreich. Wir zahlen deutlich über Mindestlohn auch für ungelernte Kräfte, geben Tankgutscheine und Mitarbeiterrabatte sowie Prämien. Und wir finden für fast alle Wünsche und Anliegen auch eine Lösung.“ Was erwartet sie dafür? „Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit vor allem, Kreativität ist auch von Vorteil.“ Gerne vom Fach, aber das ist keine Bedingung.

Zehn Köpfe hat das Team der Landfleischerei Müller, Verstärkung ist jedoch nicht aufzutreiben. Demnächst stehen einige aus dem Kollegenkreis, darunter der Vater der 41-jährigen Fleischermeisterin und Begründer der Landfleischerei Müller, vor der Rente. „Und das ist meine große Zukunftsangst“, sagt sie. Dass der Betrieb mangels Personal irgendwann vor dem Aus steht.

Kein Einzelfall

So wie der Landfleischerei in Mildenberg geht es nicht wenigen Unternehmen in Oberhavels Norden, sagt Martina Burghardt von der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Nord mbH (Regio Nord). Einen Eindruck vom Mangel bekomme, wer einen Blick auf das eigens angelegte Stellenportal wirft. Auf www.regio-nord.com/wirtschaft/stellenangebote ist ein Teil der in Gransee, Zehdenick und Fürstenberg zu besetzenden Stellen aufgelistet. „Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region haben sich diese Möglichkeit der Bekanntmachung gewünscht“, sagt Martina Burghardt.

Kaum ein Bus in Mildenberg

Eine Abiturquote von rund 75 Prozent bedeute eben, dass sich die Handwerksbetriebe um die verbleibenden 25 Prozent der Zehntklässler rangeln, ergänzte Ines Weitermann. Die Pressesprecherin der Handwerkskammer Potsdam kennt Probleme, wie sie Stefanie Müller hat. Die Kammer unterstützt regionale Anstrengungen, wie sie im Altkreis unternommen werden. Sie verweist zudem auf die hohe Abbrecherquote unter den Studenten. Das nehme auch die neue Imagekampagne der Handwerkskammer zum Inhalt. Dei mediale Darstellung der handwerklichen Berufe und die allgemeine Anerkennung dafür lasse zu wünschen übrig. 21 Fleischermeister habe es zum Ende des vergangenen Jahres noch im Kammerbezirk gegeben – in Oberhavel waren es drei. Und gerade hier auf dem Land seien die Voraussetzung nicht optimal für junge Leute. Die Berufsschule befindet sich in Neuruppin. Dahin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen, sei schwer bis unzumutbar. Und auch Mildenberg selbst ist nicht gerade einfach zu erreichen. Seit 2008 darf Stefanie Müller den Meistertitel führen, der zur Ausbildung von Gesellen berechtigt. „Was ich auch sehr gern tun würde.“ Bewerbungen gab es allerdings in den seitdem vergangenen 14 Jahren genau Null und die Verkehrsanbindung dürfte den größten Anteil daran haben.

Der Job hat sich verändert

Dabei sei der Alltag in ihrem Job nicht mehr so wie zu Zeiten ihres Vaters. Der habe vorwiegend geschlachtet, „das war körperlich richtig schwere Arbeit“. Das kann Frank Grander bestätigen – der heutige Altgeselle ist bereits seit 1985 dabei und mittlerweile „Herr der Wurstküche“, wie seine Chefin schmunzelnd lobt. Heute kommt die Ware vor allem von einem regionalen Erzeuger aus Mecklenburg. „Die haben gute Qualität.“ Für das, was dann daraus in den Räumen der Fleischerei gemacht wird, gab es den einen oder anderen Preis, sagt die Chefin stolz.

Stefanie Müller führt die Landfleischerei in Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

Und vor allem gibt es Tag für Tag das gute Gefühl, zu sehen, was man geschaffen hat – nämlich die Produkte in der Auslage, die nicht nur hier ihre Abnehmer finden, sondern auch regelmäßig mit zwei Verkaufswagen ihre Fans zwischen Fürstenberg und Glienicke erreichen.

Wie vielen Betrieben gerade in Oberhavels Norden es noch so geht, konnte Martina Burghardt nicht beziffern. „Es sind aber nicht wenige in der gleichen Situation.“ Und um denen die Gelegenheit zu geben, selbst etwas für den dringend benötigten Nachwuchs zu tun, verweist sie bereits jetzt auf den September. Dann steht am 15. dieses Monats wieder die Lehrstellenbörse im Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum auf dem Programm. Hier stellen sich mehr als 50 Unternehmen mit mehr als 70 Ausbildungsberufen den Schülerinnen und Schülern nicht nur aus Zehdenick vor. Fleischermeisterin Stefanie Müller aus Mildenberg wird auch mit dabei sein und für ihr Handwerk werben.

Von Björn Bethe