Mildenberg: Polizei ermittelt nach Einbruch in Firma

Mildenberg

In der Nacht zu Sonnabend (26. Februar) betraten bislang Unbekannte ein Firmengelände in der Straße Ziegelei in Mildenberg. „Dort gelangten sie über ein Fenster in das Firmengebäude“, erläuterte Polizeisprecherin Christin Knospe.

Aus den Räumen wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Werkzeuge sowie Schweißzubehör gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls übernommen.

Von MAZonline