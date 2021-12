Mildenberg: Schöne Bescherung am letzten Schultag

Mildenberg

Die Stimmung hätte nicht besser sein können: Mädchen und Jungen der Klassen 3, 5 und 6 der Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“ waren am Freitag, ihrem letzten Schultag in diesem Jahr, mit Schulleiterin Katrin Wolff und Beate Eschner, Klassenlehrerin der 6. Klasse, zur örtlichen Fleischerei Müller gezogen. Dort wurde der Tross fröhlicher Leute von Fleischermeisterin Stefanie Müller erwartet. Und die war nicht mit leeren Händen gekommen. Neben Wiener Würstchen, die irre lecker dufteten, hatte sie eine Geldbox mit 560 Euro dabei. Alles zusammen überreichte sie den Kindern.

Fleischermeisterin Stefanie Müller aus Mildenberg übergibt das Geld aus dem Verkauf von Kartoffeln und Kürbissen an Schüler der örtlichen Grundschule. Quelle: Uwe Halling

Das Geld ist ein Verkaufserlös. Die Schüler hatten, ähnlich wie im vorigen Jahr, Kartoffeln und Kürbisse geerntet. All das war auf dem örtlichen Bildungsacker gewachsen, den die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Mitstreitern der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunden (MTS) bewirtschaften. „Wir haben die Kartoffeln und Kürbisse noch vor den Herbstferien geerntet, eingetütet, abgewogen und zur Fleischerei Müller gebracht. Das war ganz schön viel Arbeit“, erzählte Beate Eschner, in deren Obhut die ganze Aktion liegt und die, wie sie betonte, von der Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Bildungsacker, Ulrike Schulke, kräftig Hilfe bekommen hatte. Verkauft wurden Kartoffeln und Kürbisse von Stefanie Müller und ihren Kolleginnen direkt im Fleischerladen. „Die Kartoffeln und Kürbisse sind bei den Leuten sehr beliebt“, verriet Stefanie Müller. „Sie warten immer schon auf den Verkaufsstart und haben bereits am ersten Tag beherzt zugegriffen. Außerdem habe auch die Familie Wurth in ihrem Hofladen auf Gut Gollin 70 Tüten Kartoffeln verkauft und auf den Erlös von sich aus noch 20 Euro raufgepackt.

Vanessa Mallok aus der 6. Klasse der Mildenberger Grundschule übergab kleinen Dankeschöngeschenke der Schüler und durfte dann die Geldbox stellvertretend für alle beteiligten Schüler entgegennehmen. Quelle: Uwe Halling

Am Freitag war nun „Zahltag“. Insgesamt seien gut eine Tonne Kartoffeln und etwa 25 Kürbisse an die Frau und den Mann gebracht worden. Viele Käufer hätten auf den Preis noch ein paar Münzen draufgepackt. Der zwölfjährige Erik Hartmann hatte auf 600 Euro getippt. Aber auch die 560 sind natürlich ein klasse Ergebnis. Das Geld werden die Schüler dafür verwenden, auch nächstes Jahr wieder auf dem Bildungsacker Kartoffeln und Kürbisse anzubauen. Die elfjährige Vanessa Mallok durfte die gefüllte Geldbox von Stefanie Müller in Empfang nehmen. Als Dankeschön ließen die Schüler Plätzchen da, die die Arbeitsgemeinschaft Bildungsacker selbst gebacken hat. Außerdem bekamen Fleischermeisterin Stefanie Müller und die Familie Wurth aus Gollin gebastelte Weihnachtstüten mit Süßigkeiten darin. Außerdem hatte Klassenlehrerin Beate Eschner ein tolles Adventsgesteck gebastelt, dass jetzt den Fleischerladen von Stefanie Müller schmückt. Nun wünschen sich die Mädchen und Jungen noch Schnee – dann kann Weihnachten kommen.

Von Bert Wittke