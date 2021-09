Mildenberger Bauernmarkt: Erfolg hat viele Mütter und Väter

Mildenberg

Der wunderbare und viel gelobte 35. Mildenberger Bauernmarkt am vergangenen Sonnabend hatte einmal mehr viele Mütter und Väter. „Das ist ja eben unser Erfolgsrezept, dass immer wieder so viele Vereine, Privatpersonen und Sponsoren sich in die Vorbereitung und Durchführung dieser traditionsreichen und beliebten Veranstaltung einbringen“, freute sich André Witzlau.

Martina Dembowsky (l.), Julia Walosek und Kai Josch boten am Stand der Zehdenicker Agrar und Dienstleistungs GmbH Leckeres und Dekoratives an. Quelle: Bert Wittke

Der Ortsvorsteher war während des Festes, das einst anlässlich des Erntedankes ins Leben gerufen wurde, an allen Ecken und Enden des Festgeländes zu finden. Doch auch ohne seine aufmerksamen Blicke lief alles wie am Schnürchen. Hinzu kam, dass die Leute aufgrund der langen coronabedingten Feuerpause durstig darauf waren, sich wieder einmal im Rahmen der Dorfgemeinschaft treffen, genüsslich zusammenzusitzen und essen, trinken und plaudern zu können.

Schulleiterin Katrin Wolff, Schulsozialarbeiterin Franziska Lorenz, Beate Eschner und Ulrike Schulze (v.l.) managten den Kuchenbasar. Quelle: Bert Wittke

Dass der Bauernmarkt auf das Gelände der Mildenberger Technik und Schlepperfreunde verlegt worden war, um die Infektionsschutzregeln besser durchzusetzen zu können, tat der Stimmung keinen Abbruch. Lediglich der Umzug der Erntewagen wurde von einigen Besuchern vermisst. Dafür hatten sich etliche Mitstreiter der Mildenberger Technik und Schlepperfreunde am Vormittag auf ihre historischen Landwirtschaftsfahrzeuge gesetzt und waren zu einer ausgedehnten Ausfahrt durch die Umgebung aufgebrochen.

Ein Team aus Mitarbeiterinnen der Kita „Regenbogen“ und der Grundschule kümmerte sich um die Tombola, die ein beliebter Anziehungspunkt war. Quelle: Bert Wittke

Am Ende waren alle glücklich darüber, das Fest nicht abgesagt zu haben, vor allem auch Kita und Schule des Ortes. Allein durch den Verkauf sämtlicher Tombolalose sind 1300 Euro in die gemeinsame Kasse gekommen und können nun in Neuanschaffungen für die Mädchen und Jungen investiert werden.

Von Bert Wittke