Mildenberger Dampfspektakel fällt aus

Mildenberg

Es ist eine der größten Veranstaltungen im Norden des Landkreises und über die Landesgrenzen hinaus bekannt: Das Mildenberger Dampfspektakel. Nun fällt auch diese Veranstaltung dem Corona-Virus zum Opfer, wie Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies (49) auf Nachfrage der MAZ am Freitagnachmittag bestätigte. „Wir haben am Freitag vom Landkreis die Information bekommen, dass der Ziegeleipark Mildenberg bis zum 15. Mai geschlossen bleibt“, erklärte er.

Auch Sparkassen-Cup und Biermeile fallen aus

In diesen Zeitraum fallen neben dem Dampfspektakel auch die für April geplante Biermeile, der Sparkassen-Cup und die Eröffnung der Ausstellung „Drahtseil“ in der Galerie Kugelmühle.

Der Ziegeleipark Mildenberg ist dazu eine beliebte Location für Hochzeiten und andere private Veranstaltungen. „Wir haben für diesen Zeitraum bereits Buchungen für private Veranstaltungen. Wie wir damit umgehen – der Ziegeleipark ist ja dann nicht der Veranstalter – wissen wir noch nicht“, so Roy Lepschies. Zu dem Umgang mit der Situation gebe es am Montag eine Sitzung bei der Winto GmbH in Hennigsdorf, so der 49-Jährige.

Eröffnung für den 16. Mai geplant

Auch finanziell trifft die Schließung den Ziegeleipark, der offiziell am 1. April in die neue Saison starten wollte, hart. „Wir sind zur Saison etwa 20 Mitarbeiter. Nun müssen wir erst einmal sehen was wir machen. Die Einnahmen fehlen uns ja.“ Im Hintergrund gebe es für die Mitarbeiter noch einiges zu tun, so Roy Lepschies. „Das Gelände muss ja trotzdem vorbereitet und gepflegt werden.“ Notfalls würde man dort wo es möglich ist, erst einmal Überstunden abbummeln. „Wir hoffen natürlich, dass wir dann wie geplant am 16. Mai wieder für unsere Besucher öffnen können.“

Etwa 50 Aussteller und mehrere tausend Besucher hatten das Mildenberger Dampfspektakel, das immer im jährlichen Wechsel mit dem Feldbahnfest stattfindet, in den Jahren zuvor besucht. Eine Neuansetzung des Termins in diesem Jahr wird es nicht geben.

Von Stefanie Fechner