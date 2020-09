Mildenberger Grundschüler fahren reiche Ernte ein

Mildenberg

„Rein in die Kartoffeln – raus aus den Kartoffeln“ – so lautete das Motto am Mittwoch auf dem Bildungsacker in Mildenberg. Die Fünft- und Viertklässler der Grundschule „Am Ziegeleipark“ waren am Vormittag bei herrlichem Herbstwetter erschienen, um ihre Künste als Erntehelfer unter Beweis zu stellen. Auf der Anlage, die die Mildenberger Trecker- und Schlepperfreunde ( MTS) der Schule seit Jahren kostenfrei zur Verfügung stellen, konnten aufgrund von Corona dieses Jahr nicht ganz so viele Blütenträume reifen wie sonst.

Geerntet wurden am Mittwoch auf dem Bildungsacker Kartoffeln und Kürbisse, wie die beiden Viertklässler Matilda Grüger (9) aus Mildenberg und Lucas Conrad (10) aus Ribbeck zeigen. Quelle: Uwe Halling

„Wir haben uns dieses Jahr für die Kartoffel-Kürbis-Variante entschieden“, klärte Marcel Witzlau, der MTS-Vorsitzende, auf. Und weil die Trecker- und Schlepperfreunde ab und an zusätzliche Wasserrationen Wasser verteilt haben, konnte sich die Ausbeute am Mittwoch sehen lassen. Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende: Kaum hatte der kleine Traktor, der einen Erdwolf im Schlepptau hatte, eine Bahn über den schmalen Acker gezogen, stürzten sich die Mädchen und Jungen auch schon auf die zu Tage geförderten Erdäpfel.

Die Staubwolke hinter dem Trecker mit dem Erdwolf hatte sich noch nicht ganz verzogen, da stürzten sich die Mädchen und Jungen auch schon auf die zum Vorschein gekommenen Erdäpfel. Quelle: Uwe Halling

Schnell füllten sich die Kisten und wurden am Rande des Ackers aufgetürmt. Als die MAZ wissen wollte, welche Schüler schon mal bei einer Kartoffelernte dabei waren, schossen sofort zahlreiche Arme in die Höhe. „Ich habe sogar schon mal selbst auf einem Traktor gesessen“, sagte Dean Kühl. Der Zehnjährige aus Osterne isst, wie er sagte, sehr gerne Kartoffeln. Am liebsten als Pommes oder als Kartoffelsuppe. „Wir haben einen eigenen Kartoffelacker daheim“, meldete sich Celine Karbe zu Wort. Geerntet würden die aber maschinell. Und auch beim Onkel von Leon Müller werden, wie zu hören war, Kartoffeln angebaut. Bei der Ernte, so der Zehnjährige Mildenberger, seien Maschinen im Einsatz, die „schon etwas älter sind“.

Auf dem Bildungsacker in Mildenberg sind dieses Jahr sehr schöne Kürbisse herangewachsen. Quelle: Uwe Halling

Noch schneller als die Kartoffeln holten die Mädchen und Jungen anschließend die Kürbisse von dem kleinen Feld gegenüber des Kartoffelackers. Sehr zur Freude von Beate Eschner, der Klassenlehrerin der Fünftklässler, und Katrin Wolff, der Rektorin der Mildenberger Grundschule. „Wir waren extra vorige Woche schon mal hier, um vor der Ernte noch schnell das Unkraut zu beseitigen“, verriet Katrin Wolff und machte keinen Hehl daraus, dass dies ein ziemlich schweißtreibendes Unternehmen war. Aber die Mühen haben sich gelohnt. So war die Ernte am Mittwoch innerhalb einer knappen Stunde erledigt.

Viele Hände machten der Arbeit am Mittwoch schnell ein Ende. Quelle: Uwe Halling

„Von den Kürbissen werden wir unter anderem leckere Suppen kochen“, kündigte die Rektorin an. Da die Schule eine neue Küche habe, wolle man außerdem noch so manches andere leckere Kürbisrezept ausprobieren. Die Kartoffeln werden vor allem für das traditionelle Drachenfest gebraucht. Es soll dieses Jahr am 9. Oktober stattfinden. Dann, so Katrin Wolff, würden immer ganz viele Kartoffeln gekocht und zusammen mit leckerem Quark verspeist. Was übrig bleibe, dürften die Kinder in Eigenregie an die Eltern verkaufen, was für die Schüler immer ein ganz besonderes Highlight sei.

Die Mildenberger Trecker- und Schlepperfreunde holen mit einem Erdwolf die Kartoffeln aus dem Boden an die Oberfläche. Die Mädchen und Jungen warten bereits darauf, sie einsammeln zu können. Quelle: Uwe Halling

Der Bildungsacker ist ein Paradebeispiel für eine optimal funktionierende Zusammenarbeit von Jung und Alt, Klein und Groß in Mildenberg. Die Mildenberger Trecker- und Schlepperfreunde ( MTS) stellen das Gelände kostenfrei zur Verfügung und unterstützen die Schule mit ihrer Technik und Muskelkraft bei der Bewirtschaftung und Pflege der Anlage sowie beim Einbringen der Ernte.

Der Imkerverein Zehdenick und Umgebung 1907 e. V. ist jetzt auch auf dem Bildungsacker angesiedelt. Bei dem Umzug wurde natürlich auch die große Informationstafel mitgenommen, wie Ortsvorsteher und Imker-Chef André Witzlau zeigt. Quelle: Uwe Halling

Seit diesem Jahr haben nun auch die Bienenfreunde auf einer Wiese des Bildungsackers ein neues Zuhause gefunden. „Wir sind von unserem angestammten Platz hierher gezogen“, erzählt André Witzlau. Er ist nicht nur der Ortsvorsteher von Mildenberg, sonder auch der Vorsitzende des Imkervereins Zehdenick und Umgebung 1907. Es mache doch Sinn, so sagt er, die naturkundliche Bildungsarbeit an einem Standort zu zentralisieren. André Witzlau war am Mittwoch übrigens bereits lange vor dem Eintreffen der Mädchen und Jungen auf dem Gelände. Dort bereitete er für die Schülerinnen und Schüler Weißbrotschnitten vor, die er mit Linden- und Rapshonig aus eigener Ernte bestrich. „Da können sich die Kinder nach der Arbeit stärken“, sagte er. Im Frühjahr, wenn im Schulunterricht die Hautflügler behandelt werden, wolle er die Kinder auf das Gelände einladen und ihnen innerhalb von zwei bis drei Unterrichtsstunden unter freiem Himmel alles über Bienen erzählen und den Weg des Honigs vom Nektar der Blüte bis hinein in das Glas zeigen.

Der Ortsvorsteher von Mildenberg und Vorsitzende des Imkervereins Zehdenick und Umgebung 1907 e. V., André Witzlau, bereitet für die Schülerinnen und Schüler Weißbrotschnitten mit Honig aus eigener Ernte vor. Quelle: Uwe Halling

„Unser schönster Lohn für all die Mühen hier ist, wenn später mal der eine oder andere Schüler einen Beruf in der Landwirtschaft wählt“, sagte Marcel Witzlau. Als Geschäftsführer der Zehdenicker Agrar- und Dienstleistungs GmbH, die rund 1500 Hektar Land vollkommen extensiv bewirtschaftet, weiß er natürlich nur allzu gut, wie wichtig engagierter Nachwuchs für die Berufssparte ist. Und er möchte sich ausdrücklich bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) bedanken, die das Projekt Bildungsacker seit Jahren unterstützt.

Von Bert Wittke