Zehdenick

Es ist Freitagmorgen, kurz nach sieben Uhr. Ein Zehdenicker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, kommt gerade von der morgendlichen Gassirunde mit seinem Hund zurück. Da erblickt er in Richtung Süden einen riesigen Himmelskörper. „Er war fast so groß wie der Mond. Ein riesen Feuerball mit mehrfarbigem Schweif“, so beschreibt der 57-Jährige den Himmelskörper.

Er ist sicher, dass es sich dabei um einen Meteoriten gehandelt hat. „So etwas habe ich aber noch nie in meinem Leben gesehen. Das war ja nicht einfach nur eine Sternschnuppe, die hat ja jeder schonmal gesehen.“

Bislang hat niemand anderes von dem Meteoriten berichtet

Es sei auch völlig still gewesen, vermutlich sei der Himmelskörper hunderte Kilometer entfernt gewesen. Die Kamera an seinem Haus zeichnete das Schauspiel auf, es gibt also Fotos und ein Video von dem seltenen Schauspiel.

Dennoch hat sich bis auf den Mann noch niemand gemeldet, der den Meteoriten auch gesehen hat. „In unserer Whatsapp-Gruppe hat auch noch keiner geantwortet“, so der Zehdenicker.

Von Marco Paetzel