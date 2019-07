Die Löscharbeiten in Klein-Mutz, wo am Mittwochnachmittag zwei Scheunen mit Heu und Stroh in Brand geraten waren, dauern unvermindert an. In der Nacht zu Freitag waren die Arbeiten von Mitternacht bis 6 Uhr unterbrochen worden. Während dieser Zeit wurde eine Nachtwache aus fünf Kameraden eingerichtet.