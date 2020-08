Neu Auszubildende der Stadtverwaltung in Zehdenick hat Lust auf Menschen

Zehdenick

Mit einem Azubi statt wie gewünscht dreien muss sich die Zehdenicker Stadtverwaltung in diesem Jahr zufrieden geben. Celina Stüwert heißt die junge Frau, die in den kommenden drei Jahren dort den Beruf der Verwaltungsfachangestellten erlernen wird. Am Montag hatte sie ihren ersten Tag, Dienstag stellte Bürgermeister Bert Kronenberg sie gemeinsam mit der Ausbildungsbeauftragten Stephanie Hellwig der Öffentlichkeit vor.

Trotz Zusage in Templin nach Zehdenick gekommen

18 Jahre ist Celina Stüwert jung, ihr Abiturzeugnis noch fast druckfrisch. Die Templinerin begeistert sich in ihrer Freizeit für das Tanzen im Hammelspringer Karnevalsverein und für Bücher. Zur Verwaltung wollte sie, „weil ich Lust auf Organisatorisches und den Umgang mit Menschen habe“. Zehdenick sei ihr Favorit gewesen, erzählte sie weiter. „Ich habe eine Bekannte, die hier ebenfalls gelernt hat“. Was diese zu berichten wusste, habe einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Auch in Templin habe sie eine Zusage erhalten, sich dann aber doch für die Havelstadt entschieden. Die knapp 30 Minuten Fahrzeit nimmt sie gerne in Kauf.

Mehrere Bewerbungen hatten wohl auch die beiden anderen Wunschkandidaten der Verwaltung laufen. Sie entschieden sich gegen die Zehdenick, bedauerte Stephanie Hellwig. Und geeignete Nachrücker aus dem Pool der insgesamt 26 Bewerber, von denen zwölf zu Eignungstest und Vorstellungsgespräch eingeladen waren, gab es keine. „Wir setzen da eher auf Qualität statt Quantität. Die Ausbildung ist ziemlich anspruchsvoll“, formulierte sie diplomatisch.

Noch keine Stundenpläne für Theorieunterricht

Und der Start ins Berufsleben verläuft für Celina Stüwert auch anders als für ihre Vorgänger, nämlich sehr praxisorientiert. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. In der Berufsschule, dem Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oranienburg (OSZ), gebe es aktuell noch keine Stundenpläne. Das Organisieren und Planen mit neuen Vorgaben wie Abstandsregeln dauert länger als üblich, so die Ausbildungsverantwortliche. Ende September soll der Unterricht stehen. Dann wird Celina Stüwert nach und nach alle Abteilungen der Stadtverwaltung durchlaufen, parallel zu der jeweils aktuellen Theorie im OSZ. Nach eineinhalb Jahren stehen die Zwischenprüfungen an und nach drei Jahren die Abschlussprüfungen. Schafft sie alles, stehen ihre Chancen gut, übernommen zu werden. „Was das angeht, sind wir ziemlich optimistisch“, so Hellwig. Die Auszubildende hat 30 Tage Urlaub jährlich. Alles andere wie Vergütung, Arbeitszeiten etc. ist im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes geregelt.

Kollegen müssen verabschiedet werden

Der demografische Wandel und Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, machen auch vor Zehdenick nicht halt. Vier Kollegen wurden 2019 verabschiedet, drei werden es wohl dieses Jahr sein, so Bürgermeister Kronenberg. Rund 60 Angestellte zählt die Kernverwaltung. „Wir wollen natürlich unserer Verantwortung für die Qualifikation des Nachwuchses gerecht werden.“ Man habe dabei aber auch die eigenen Bedürfnisse im Auge. Und das sind gut ausgebildete junge Leute aus den eigenen Reihen.

Ob versucht wird, die dieses Jahr leer gebliebenen Stellen 2021 nachzubesetzen, könne er heute noch nicht sagen, so Kronenberg weiter.

Von Björn Bethe