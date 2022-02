Neue Zehdenicker Förderschule nimmt Gestalt an

Zehdenick

Auch Bauarbeiter scheinen hin und wieder ihren Spaß bei der Arbeit haben zu wollen. Der Sandhaufen im künftigen Innenhofes des Neubaus der Exin-Förderschule ist gespickt mir Gerüstrohren, die anscheinend wie Speere von oben herabgeworfen worden sind. Aber neben ihrer Sportlichkeit seien sie auch eines: fleißig. Das meinte am Freitagvormittag Michael Kothera, bei der Landkreisverwaltung tätig als Fachbereichsleiter für Schulangelegenheiten. Gemeinsam mit ihm hatte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf zu einer Begehung des im Entstehen befindlichen Neubaus gebeten.

Zeitersparnis

Gearbeitet wird mit der Modulbauweise, was Zeit spart. Kosten nicht unbedingt – der Landkreis steckt rund 10 Millionen Euro in das Projekt. Dafür gibt es mit der Fertigstellung eine Schule mit zwölf Klassenräumen zu je 65 Quadratmetern, zwei Lehrküchen, sechs WAT-Räume und einen Speisesaal, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. All das wird, und das ist bereits gut erkennbar, in einen zweigeschossigen Flachbau verpackt. Momentan konzentrieren sich die Handwerker auf den Innenausbau. Im Erdgeschoss laufen die letzten Arbeiten an den Decken, eine Etage höher ziehen die Elektriker Kabel ein.

An der Fassade wird in einigen Wochen weiter gearbeitet. Quelle: Uwe Halling

Nutznießer werden ab August vor allem die Mädchen und Jungen sein, die derzeit an der Exin-Förderschule lernen. Insgesamt sind es 86 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, die zehn Klassen zu je maximal elf Kinder besuchen.

Gang durch die Räume

Beim Gang durch die Räume betonte Kerstin Niendorf während eines Halts an einem Stapel vorbereiteter Bauunterlagen, dass „das hier nur der Erstentwurf, die Planung ist. Die Schule wird sich entwickeln, auch mit der Kreativität der Lehrer und Schüler“. Soll heißen: Wenn ein WAT-Raum – Wirtschaft, Arbeit, Technik – jetzt für Holz- und Metall-Bereich vorgesehen ist, sei eine spätere Umnutzung nicht ausgeschlossen, sollte sich ein neuer Bedarf ergeben.

Erste Möbel bereits vor Ort

Bis Ende März sollen die Lieferungen der Möbel, Displays und Tafeln erfolgt sein. Der größte Teil der Ausstattung für die Küchen ist bereits vor Ort. Mit stabilerer Witterung werden die Arbeiten an der Fassade weiter geführt und der Bauzaun entfernt. An seine Stelle wird der neue Zaun treten. Lieferschwierigkeiten habe es nur vereinzelt, etwa für die farbigen Mosaikfliesen in den Sanitärbereichen und für die Sonnenschutzanlagen, gegeben, sagte Nadine Böhnke, Ingenieurin im Fachbereich Schulbau und Projektleiterin. Von größeren Ausfällen könne nicht gesprochen werden.

Abwechslungsreicher Außenbereich

Ist das Schulgebäude fertig, werden die großzügigen, mehr als 2 000 Quadratmeter umfassenden Außenanlagen gestaltet. Der Schulhof der Ganztagsschule wird mit Spiel- und Sportgeräten wie einer Dreifachschaukel, einem Zweistufen-Reck, einem großen Kletterturm, einem Baumhaus und zwei Trampolinen ausgestattet. Eine Tischtennisplatte und einen Basketballkorb wird es ebenso geben wie Fitnessgeräte, darunter ein Crosstrainer, ein Flexrad und eine Ruderbank. Eine Rollerbahn dient künftig zugleich als Fahrradparcours und kann auch zur Verkehrserziehung genutzt werden. Verschiedene Spiel- und Maltafeln, Sandbagger und Sonnensegel komplettieren den Hof. Zudem werden zwölf Hochbeete für den Schulgarten errichtet.

Von Björn Bethe