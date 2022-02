Neuer Spielplatz in Nassenheide: Am Waldsee entsteht ein Abenteuerland für Kinder

Nassenheide

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Am Rande der Waldsiedlung in Nassenheide, in einer sehr ruhigen und naturbelassnen Lage sowie jenseits viel befahrener Straßen, wird seit Anfang dieser Woche rangeklotzt. Nur einen Steinwurf vom Waldsee entfernt wird der alte Spielplatz erweitert. Und das ziemlich grundlegend. Momentan erinnert dort noch nicht viel an ein künftiges Abenteuerland für junge Nassenheider. Aber das soll sich in den kommenden vier, fünf Wochen gehörig ändern, meint Michael Gerth, Chef der gleichnamigen Gartenbaufirma, unter deren Regie der Spielplatz errichtet wird.

Die ersten Spielgeräte werden bereits von Mitarbeitern der Zehdenicker Gartenbau-Firma Gerth aufgebaut. Quelle: Bert Wittke

Die Standortsuche hatte sich bei dem Investitionsvorhaben als schwierig erwiesen. „Es gibt in Nassenheide sehr viele geschützte Biotope und Waldflächen“, sagt Susanne Geitz vom zuständigen Planungsbüro Vorland aus Schönberg (Kreis Ostprignitz-Ruppin). Darauf habe man natürlich Rücksicht nehmen müssen. Außerdem, so Michael Gerth, hätten sich die Lieferzeiten für Spielgeräte verlängert. Doch nun habe man bis auf die Wipptiere allle Geräte beisammen.

Mit Kindern und dem Ortsbeirat im Vorfeld gesprochen

„Wir haben im Vorfeld mit Kindern und dem Ortsbeirat gesprochen, was sie sich für den Spielplatz wünschen“, sagt Susanne Geitz. Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass sich die Mädchen und Jungen Spielgeräte mit Wasserbezug wünschen. Folglich habe man als Wipptiere einheimische Fischarten wie Hecht, Barsch oder Plötze ausgesucht. Und als Durchlaufschutz an den Spielgeräten würden „Fischernetze“ installiert. Ansonsten hätten sich die Kinder vor allem die klassischen Spielgeräte gewünscht.

Unter der Regie von Geschäftsführer und Firmeninhaber Michael Gerth haben am Montag die Arbeiten an der Spielplatzerweiterung und Spielplatzneugestaltung begonnen. Quelle: Bert Wittke

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Projektes, so sagen die Planer Susanne Geitz und Tobias Leubeling, sei die abschüssige Fläche gewesen. Der alte Spielplatz und auch die Erweiterungsflächen liegen auf einem Gelände, wo früher Kies abgebaut wurde. Davon zeugt noch der benachbarte Rodelberg, der im Zuge des Kiesabbaus dort aufgeschüttet wurde. Die Spielplatzfläche habe zunächst quasi eingeebnet werden müssen, damit die Spielgeräte entsprechend waagerecht aufgebaut werden können.

Das Projekt in Nassenheide wird mit Fördermitteln der Europäischen Union unterstützt. Quelle: Bert Wittke

Die langgestreckte Spielplatzfläche ist gewissermaßen in drei Bereiche gegliedert. Die Jüngsten haben einen Bereich, in dem sich zum Beispiel ein Kletterturm mit Rutsche, eine Nestschaukel, die Wipptiere und ein Sandbagger befinden, das „Mittelalter“ werde sich vermutlich rund um die Kletterpyramide aufhalten und für die älteren Kinder werde es beispielsweise Hängematten und einen und einen sogenannte Fußball-Tischtennis-Tisch (Teq-Spieltisch) geben. Dazu werden entlang der Spielflächen Sitzgelegenheiten, aufgestellt. Auch zwei Fußballtore werden auf dem Spielgelände Platz finden. Die Geräte sind zum überwiegenden Teil aus Metall gefertigt. Das habe sich die Gemeinde aus Gründen der Haltbarkeit so gewünscht, erläutert Planerin Susanne Geitz.

Bis Ostern sollen die Arbeiten am Waldsee spätestens abgeschlossen sein. Firmenchef Michael Gerth sprach am Donnerstag, 10. Februar, von vier bis fünf Wochen Fertigstellungszeit. Quelle: Bert Wittke

Die Gemeinde lässt sich die neu gestaltete Spielfläche inclusive Planung rund 148 000 Euro kosten. 85 174,80 werden über eine Leader-Förderung zugeschossen. Spätestens Ostern sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Bert Wittke