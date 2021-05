Neueröffnung in Zehdenick: Feuer und Flamme für die indische Küche

Zehdenick

Lange Zeit stand der „Kleine Ratskeller“ in Zehdenick leer. Lediglich hinter einer der Fensterscheiben prangte ein Schild mit einer Telefonnummer – für den Fall. dass jemand die Immobilie vielleicht mieten möchte. Doch das blieb lange Zeit eine Wunschvorstellung. Einige Gastwirte haben sich dort schon ausprobiert. Mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Mancher schwärmt von seinen Besuchen dort, andere schütteln ablehnend den Kopf. Was blieb, ist die Tatsache, dass Einheimische und auch Gäste der Havelstadt das Haus seit ewigen Zeiten mit Essen und Trinken verbinden.

Gurcharan Singh präsentiert ein Blech Samosas – vegetarisch gefüllte und frittierte Teigtaschen, die als Vorspeise dienen. Quelle: Uwe Halling

Nun kommt ein neues Kapitel in der Geschichte der Gastronomie dieses Hauses hinzu. „Wir haben jetzt einen Inder“, sagen die Leute- Und in der Tat: Nachdem im „Kleinen Ratskeller“ zuletzt deutsche Küche aufgetischt wurde, wird jetzt dort indisch gekocht. „Raj“ ist der Name der neu eröffneten Gastlichkeit, was, wie Mitarbeiter Gurcharan Singh erklärt, wohl soviel wie eigenes kleines Königreich bedeutet. König in diesem Reich ist Familienoberhaupt Jaswant Singh. Er ist gelernter Koch und hat schon in mehreren Ländern Europas an diversen Küchenherden gestanden. So zum Beispiel in Italien, Spanien oder Portugal. Inzwischen ist die Familie schon viele Jahre in Deutschland, wohnt in Berlin und hat dort lange ein indisches Restaurant betrieben.

Doch nun stehen große Veränderungen ins Haus. „Wir lieben das Leben auf dem Land“, sagt Gurcharan. „Wir sind dort viel lieber als in der Großstadt.“ Als Chef und Koch Jaswant im Internet entdeckte, dass ein Pächter für den „Kleinen Ratskeller“ gesucht wird, sei nicht lange überlegt worden. Es habe auch gar nicht lange gedauert, da sei der Vertrag unter Dach und Fach gewesen.

Die Leute können ihr Essen aus einem großen Angebot an indischen Gerichten auswählen. Der Chef und Küchenmeister Jaswant Singh freut sich auf die Kundschaft und verspricht original zubereitete Speisen aus seinem Heimatland. Quelle: Uwe Halling

Vorerst können die Leute im „Raj“ nur Essen bestellen und es sich dann dort abholen. Das Angebot ist groß und reicht von Suppen, Vorspeisen und Salaten über Fisch-, Hähnchen-, Reis-, Lamm- und Tonofenspezialitäten bis hin zu Variationen von Ente und vegetarischen Gerichten. Worauf Jaswant großen Wert legt: „Bei uns gibt es original indische Küche.“ Das betreffe sowohl die Auswahl der Zutaten und Gewürze als auch die Art und Weise der Zubereitung. Alle Leute könnten sehen, dass dies ein gutes und gesundes Essen sei.

Jaswant Singh hat schon in einigen Ländern Europas am Küchenherd gestanden und indische Gerichte zubereitet. Quelle: Uwe Halling

Die ersten Reaktionen seit der Neueröffnung seien sehr positiv. „Sehr lecker“ oder auch „gut gemacht“, habe es oftmals geheißen. Und darüber freue sich das Vier-Mann-Team, das noch um drei bis vier Mitarbeiter aufgestockt werden soll, natürlich sehr. Überhaupt seien sie von den Zehdenickerinnen und Zehdenickern sehr gut aufgenommen worden. „Die Leute sind herzlich und lieblich“, sagt Gurchuran. Hier herrsche ein Klima, wie es in der Großstadt nur ganz selten anzutreffen sei. Deshalb wolle die Familie auch sehr gerne von Berlin nach Zehdenick umziehen und suche bereits nach einer ausreichend großen Wohnmöglichkeit. Noch müsse täglich zwischen Berlin-Reinickendorf und Zehdenick gependelt werden. Und das koste bei jeder Tour rund eine Stunde Zeit.

In den kommenden zwei Wochen wird im „Raj“ noch kräftig gemalert, neu eingerichtet und umdekoriert. Ein wenig indisches Flair herrscht aber auch jetzt schon. Quelle: Uwe Halling

Restaurantchef und Koch Jaswant rechnet damit, dass es vielleicht in zwei Wochen möglich sein werde, wieder Leute in der Gaststätte bewirten zu können. Bis dahin wollen die neuen Betreiber noch ordentlich die Ärmel hochkrempeln. So soll der Gastraum gestrichen und mit neuen Tischen und Stühlen bestückt werden. Außerdem sind noch zahlreiche Dekorationsarbeiten geplant. Schließlich sollen Leute, die indisches Essen genießen wollen, sich auch ein wenig wie in Indien fühlen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Gurcharan, der im indischen Teil von Punjab aufgewachsen ist, und der im „Raj“ hauptsächlich als Kellner und Barkeeper arbeiten wird. Das gilt natürlich auch für Jaswant. Er wisse, sagt der Chef, dass viele Leute hier sehr gerne indisch essen. Und bevor sie mehr als 20 Kilometer weit zum nächsten Inder nach Templin fahren, könnten sie diese Küche nun auch in Zehdenick genießen.

Von Bert Wittke