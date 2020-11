Neueröffnung in Zehdenick: Geschäft widmet sich dem Herstellen und Veredeln von Textilien

In der Berliner Straße Zehdenick öffnet am Freitag, dem 13., ein neues Geschäft – COLOR.ME INK. Dabei werden Textilien mittels Siebdruck oder Stickerei veredelt und individualisiert.

