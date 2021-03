Neuerscheinung: Buchautor thematisiert Verlust der eigenen Wurzeln

Liebenberg

Jetzt ist sein neues Buch auf dem Markt: „Das Bernsteinmädchen“ von Hans Meyer zu Düttingdorf erschien am gestrigen Montag. „Das sind aufregende Tage, wenn es die ersten Kritiken gibt“, sagt der Autor, der gespannt in den einschlägigen Foren nachschaut. Die ersten beiden Beurteilungen liegen tatsächlich schon vor. „Gott sei Dank fallen die ganz gut aus“, so der Liebenberger erleichtert. „Wenn so ein Buch in den Verkauf geht, kann man nichts mehr ändern.“ Jetzt heißt es nur noch warten, wie es ankommt.

Von Argentinien über Liebenberg an die Ostsee

Auf den 384 Seiten geht es um Helena, die sich 1938 in den deutschen Matrosen Karl verliebt. Sie verlässt ihre argentinische Heimat und zieht zu ihm an die Ostsee. Doch in den Wirren des Zweiten Weltkriegs werden die Liebenden getrennt, und Helena gebärt einen Sohn. Über 70 Jahre später erhält dieser ein rätselhaftes Erbe von seiner Mutter. Mit einem Bernstein und dem Auftrag, seinen deutschen Wurzeln nachzuspüren, reist Robert von Buenos Aires in das vorpommersche Dorf seines Vaters und ist wie vom Donner gerührt. Warum steht auf dem Familiengrab, dass er und Helena hier im Jahr 1945 begraben worden seien? Und wer ist die zweite Frau auf den alten Fotos? Es ist ein Roman über eine Reise in die Vergangenheit und die Rückkehr in ein anderes Leben.

Teils authentisch, teils fiktiv

„Die Geschichte ist eine Fiktion, aber die Auswanderung von Helena nach Deutschland trug sich tatsächlich so zu“, erklärt der Autor, beruflich sonst als Unternehmensberater unterwegs. Real sei auch die Romanfigur Robert, die im wahren Leben aber anders heißt. „Ein Freund von mir“, sagt Juan Carlos Risso, der aus Argentinien stammt, Partner von Hans Meyer zu Düttingdorf ist und dessen Argentinien-Kenntnisse in das Buch einflossen. Überhaupt sind die Bücher in der Regel eine Gemeinschaftsproduktion zwischen beiden. „Wir entwickeln die Ideen zusammen“, sagt Juan Carlos Risso. Den schreibenden Part übernimmt Hans Meyer zu Düttingdorf. „Mit dem ‚Bernsteinmädchen‘ habe ich fast nichts zu tun, das ist sein Werk“, stellt Juan Carlos Risso klar. Wie bereits im Buch „Das Bandoneon“ kommt auch im „Bernsteinmädchen“ der jetzige Heimatort von Meyer zu Düttingdorf und Risso – Letzterer betreibt in Liebenberg den Gutshofladen – vor.

„...wie bei der Strickmaschine“

„Das Bernsteinmädchen“ ist das vierte veröffentlichte Buch, dessen Cover den Namen Hans Meyer zu Düttingdorf ziert. Zwei Jahre schrieb er daran. „Mich muss die Muse küssen – dann läuft es“, sagt der 53-Jährige. Das könne zu jeder Tageszeit sein, meistens sei es aber spätabends. „Wenn ich im Schreibfluss bin, dann geht es so schnell wie bei der Strickmaschine. Korrigiert wird später.“ 2019 reichte er das Manuskript beim Verlag ein; natürlich mit Hilfe der Agentin Anoukh Foerg, die bei ihrem Job „liebevoll, wertschätzend, aber auch deutlich“ sei (sie empfahl auch schon mal, ein Buch nicht zu veröffentlichen). Ursprünglich sollte das Buch im Vorjahr erscheinen, aber durch die Pandemie entschied sich der Aufbau-Verlag, das Taschenbuch doch erst 2021 auf den Markt zu bringen.

Impuls für Entstehungsgeschichte

„Das Bernsteinmädchen“ sollte ursprünglich der Titel eines anderen Buches sein, die Idee wurde wieder verworfen. „Der Name klang aber so gut, dass wir dachten, daraus könnte später eben ein anderes Buch entstehen. Da es sowohl am argentinischen als auch am deutschen Strand Bernstein-Vorkommen gibt, war eine Verbindung hergestellt. Dann ging es los“, erzählt der Autor die Entstehungsgeschichte des Buches. Auf ähnliche Art und Weise erlebte auch „Das Bandoneon“ seinen Urknall. Ein Konzert, bei dem Bandoneon (Harmonikainstrument) gespielt worden war, gab den Impuls dafür. „So einen Trigger brauche ich“, sagt Hans Meyer zu Düttingdorf.

60 Exemplare bestellt

Hans Meyer zu Düttingdorf und Juan Carlos Risso haben selbst 60 Exemplare des gestern erschienenen Buches (13 Euro) bestellt, um es auch im Gutshofladen anzubieten. Sie können dies getrost tun, denn die ersten Kritiken sind – wie erwähnt – positiv ausgefallen. „Eine schöne Lektüre, die zum Ende hin spannend wird und kurzweilige Unterhaltung bietet“, heißt es in der einen. Und die andere: „Ein Buch, bei dem man traurig ist, wenn es zu Ende ist.“

Von Stefan Blumberg