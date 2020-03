Unerwarteter Besuch in der Gaststätte Schröder in Zehdenick: Wenige Tage vor dem Erscheinen des neuen Buches „Nochmal Deutschboden“ war Autor Moritz von Uslar zum Mittagessen in Zehdenick – zur Überraschung des Wirtes Heiko Schröder. Dem hat von Uslar eine Ausgabe seiner Neuerscheinung versprochen.