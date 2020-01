Zehdenick

Am Sonnabend (11. Januar) meldete sich um 6.15 Uhr ein Mann über den Notruf bei der Polizei. Er gab den Beamten gegenüber an, dass sich im Zehdenicker Stadtgebiet mehrere, angeblich ausländische Personen in einer Auseinandersetzung befinden sollen. Auch von Messern und verletzten Personen sei die Rede gewesen. Im Verlauf des 15-minütigen Gespräches stellten sich beim Beamten in der Notrufzentrale Zweifel bezüglich des Wahrheitsgehaltes ein. Der Anrufer relativierte dann auch nach und nach seine Aussagen, bis er einfach irgendwann auflegte und auch für weitere Rückfragen durch die Polizei nicht mehr erreichbar war.

Eine Abfrage zum Inhaber des Telefonanschlusses führte zu einem 20-jährigen Mann, der bereits am 4. Januar 2020 durch einen Notrufmissbrauch in Erscheinung getreten war. Polizeibeamte prüften das Zehdenicker Stadtgebiet, ohne eine Feststellung zu machen.

Von MAZonline