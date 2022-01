Zehdenick

Am Sonnabend (8. Januar) stellten Mitarbeiter der Stadt Zehdenick in der Amtswallstraße fest, dass die mittlere Tür des öffentlichen Toilettengebäudes gewaltsam herausgerissen und gestohlen wurde. Zudem wurde die rechte Tür so stark beschädigt, dass eine ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Auf der linken Toilettentür stellten sie frisch aufgebrachte Graffiti fest. Schaden: rund 3500 Euro. Entsprechende Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline