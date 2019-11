Ribbeck

Der Ribbecker Ortbeirat fordert die Zehdenicker Verwaltung auf, nach mehreren Vorfällen binnen weniger Wochen nun endlich geeignete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Ribbeck einzuleiten.

„Zahlreiche Kraftfahrer fahren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hinein, nicht selten mit Geschwindigkeiten, die schon dreistellig sind“, sagt Klaus Bartsch, der stellvertretende Ortsvorsteher des Zehdenicker Ortsteils Ribbeck.

Innerhalb von nur zehn Tagen seien auf der Kreisstraße zwei Haustiere überfahren worden. Am Sonnabend, 9. November flog ein aus Richtung Altlüdersdorf kommendes Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve und landete in der Einfahrt einer Ribbecker Bürgerin. Die Folge waren schwere Sachschäden bei der Bürgerin und leichte Personenschäden bei den Mitfahrern.

„Die Ribbecker Bürger sind besorgt“, so Klaus Bartsch weiter. Bisher seien „nur“ Tiere umgekommen. „Es darf nicht sein, dass hier Russisch-Roulette, gerade auch mit dem Leben der Kinder des Dorfes gespielt wird, welche die Kreisstraße häufig überqueren, da sie das Dorf in zwei Hälften teilt.“ Der Ortsbeirat von Ribbeck fordere daher, dass die seitens der Zehdenicker Verwaltung bereits vorgesehenen Maßnahmen wie Geschwindigkeitskontrollen und Tempo-30-Schilder, nun auch zügig umgesetzt werden. „Außerdem sollte die Verwaltung der Empfehlung des Zehdenicker Bauauschusses folgen und einen Geschwindigkeitsanzeiger in Ribbeck einrichten“, sagt Klaus Bartsch.

Von MAZonline