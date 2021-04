Ortschef: Mein größter Wunsch für Zabelsdorf wäre ein saniertes Gemeindezentrum

Zabelsdorf

Seine Frau Merle war es, die Emil Beuth nach Zabelsdorf gelockt hat. Beide sind Standesbeamte und haben sich auf einem Weiterbildungsseminar im hessischen Bad Salzschlürf kennengelernt. Nachdem Emil Beuth 15 Jahre mit der Bahn zwischen Hofheim am Taunus und Zabelsdorf am Großen Wentowsee gependelt ist, hat er schließlich Nägel mit Köpfen gemacht und Hessen gegen Brandenburg eingetauscht. Der heute 71-Jährige ist, wie er sagt, ein Kind der Verwaltung und habe am früheren Arbeitsort so ziemlich in jeder Abteilung mal Dienst getan. „Ich weiß, wie der Hase läuft“, sagt er. 2005 hat Emil in Fürstenberg seine Merle geheiratet und ist 2011 in den Vorruhestand gegangen. Die MAZ bat den Ortschef zu einem Interview.

Fühlen Sie sich in dieser ländlichen Region hier überhaupt wohl?

Emil Beuth: Ich bin eigentlich ein Kind vom Dorf und bin quasi zur Hälfe auf dem Bauernhof groß geworden. In Zabelsdorf gefällt es mir folglich sehr gut. Der Ort ist mit seinen rund 230 Einwohnern klein und überschaubar. Man lernt die Leute schnell kennen und weiß, wie man mit ihnen umgehen muss. Die Dorfgemeinschaft ist jedes Jahr ein Stück mehr zusammengewachsen. Und ich habe eine große Hilfsbereitschaft kennen und schätzen gelernt. Zum Beispiel, als ich kurz nach meiner Wahl zum Ortsvorsteher 2014 die Idee mit der Bücherwaage hatte.

Hat Corona Ihre Arbeit und die der anderen Ortsbeiratsmitglieder sehr verändert?

Beuth: Im Prinzip nicht. Der dreiköpfige Ortsbeirat, zu dem auch noch Sandra Teltzrow und Christopher Lau gehören, ist schnell zusammengeholt, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt. Natürlich bleiben wir dabei auf Abstand. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, zu telefonieren oder eine E-Mail zu schreiben.

Gab es Vorhaben im Dorf, die sich 2020 umsetzen ließen?

Beuth: Leider nein. Voriges Jahr musste alles ausfallen. Nicht mal den Geburtstag der freiwilligen Feuerwehr konnten wir feiern. Und die Truppe hätte es verdient gehabt. Und auch der 2016 neu gegründete Heimat- und Kulturverein musste alle geplanten Veranstaltungen absagen. Es empfand ich als ganz besonders bitter.

Warum besonders? Weil sie Vorsitzender des Vereins sind?

Beuth: Nein, darum geht es nicht. Es gibt in diesem Verein sehr viele fleißige Mitglieder, die sich sehr für unseren Ort engagieren. Aber der Dorfverein hat zum Beispiel jedes Jahr zum Frühjahrsputz auf dem Dorfplatz aufgerufen. Das war nun nicht möglich. Dafür haben wir aber wenigstens den Holzhütten dort einen neuen Anstrich verpassen können.

Was würden Sie sich für Ihren Ort dringend wünschen?

Beuth: Da muss ich nicht lange überlegen – ein saniertes Gemeindezentrum. Das wäre wichtig für die gesamte Dorfgemeinschaft. Und wir warten ja jetzt schließlich auch schon lange genug darauf.

Hängen Sie noch eine Wahlperiode als Ortsvorsteher ran?

Beuth: Mal sehen, wie fit ich bin, wenn meine Amtszeit dann 2024 ausläuft.

Von Bert wittke