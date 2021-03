Passantenbefragung: Gute Note für Zehdenicker Innenstadt

Zehdenick

Das klingt doch gar nicht schlecht: Passanten geben der Zehdenicker Altstadt überwiegend gute Noten. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Kölner Marktforschungsinstitut IFH mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern, so auch der IHK Potsdam, zum vierten Mal bundesweit Passantenbefragungen in Innenstädten durchgeführt. Insgesamt waren daran 107 Städte aller Größen und aus allen Regionen Deutschlands beteiligt. Unter ihnen auch Zehdenick. Im Zeitraum von September bis Oktober 2020 waren an mehreren Donnerstagen und Samstagen in der Altstadt sowie am Standort des Einkaufszentrums in der Grünstraße (ZeeZ) insgesamt 404 Personen zu ihren Einkaufsgewohnheiten und zur Attraktivität der Innenstadt befragt worden. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und können bei der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Insgesamt wurde die Zehdenicker Altstadt mit der Note 2,6 grundsätzlich gut bewertet und liegt damit im Durchschnitt der anderen teilnehmenden Städte mit bis zu 25 000 Einwohnern. Besonders gut wurden die Erreichbarkeit mit dem Pkw beziehungsweise Fahrrad, die Parkplatzsituation, die Orientierung, die Sauberkeit und Sicherheit sowie die Fassaden benotet.

Stadt der kurzen Wege

Zehdenick, so wird eingeschätzt, ist eine Stadt der kurzen Wege. 47 Prozent der Befragten sagten, sie würden die Innenstadt Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Das ist ein mehr als doppelt so hoher Wert wie in den Vergleichsstädten mit bis 25 000 Einwohnern. 52 Prozent der Leute gaben darüber hinaus an, dass sie bewusst mehr in der Innenstadt einkaufen. Das ist etwas mehr als in der Vergleichsgruppe. Gleichzeitig brachten 54 Prozent der befragten Passanten darüber hinaus zum Ausdruck, während der Corona-Pandemie verstärkt bei großen Onlinehändlern einzukaufen. Das wiederum ist wesentlich mehr als in der Vergleichsgruppe (32 Prozent).

Der Erlebniswert der Zehdenicker Altstadt wird nur als befriedigend eingeschätzt. Alle Tage ist eben kein Adventsshopping wie am 6. Dezember des Vorjahres. Quelle: Uwe Halling

Das Gastronomie- und Freizeitangebot, der Erlebniswert und die Lebendigkeit der Zehdenicker Innenstadt wurde dagegen nur mit befriedigend eingestuft. Während das Angebot in den Bereichen Drogerie, Lebensmittel, Apotheken und Dienstleistungen die Note 1 bis 2 erhielt, bewerteten die Umfrageteilnehmer das übrige Einzelhandelsangebot lediglich mit der Note 3.

Altstadt wird öfter besucht

Jede Stadt, die bei der Befragung dabei war, konnte neben den bundesweit einheitlichen Fragen auch vier individuelle Zusatzfragen stellen. So gaben zum Beispiel 56 Prozent der befragten Einwohner an, den Zehdenicker Einkaufsführer zu kennen und zu nutzen. Mehr als 70 Prozent würden die Altstadt öfter besuchen, wenn es dort mehr regionale Produkte geben würde und 66 Prozent der befragten Zehdenicker (beziehungsweise 78 Prozent der 26- bis 50-Jährigen) äußerten Interesse an einem digitalen Angebotsportal.

Nicht erst mit der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, wie die Innenstadt der Zukunft aussehen muss, um für Bewohner und Gäste anziehend zu sein. Dazu gibt es im März zunächst ein Treffen mit Vertretern der Verwaltung, der Tourismusbranche, der Initiative Innenstadtentwicklung und der IHK Potsdam. Dabei wird es um die Frage gehen, welche Zielgruppen erreicht werden sollen und welche Maßnahmen dazu notwendig sind. Das Durchschnittsalter der in Zehdenick befragten Passanten lag bei 55 Jahren und war damit fünf bis sechs Jahre älter als in der Vergleichsgruppe. Nur knapp zwei Prozent der Befragten waren unter 25 Jahre. Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann die Stadt für jüngere Menschen attraktiv gemacht werden? Ein weiteres Handlungsfeld ist die Digitalisierung. Denn ein Großteil der Innenstadtbesucher kauft auch online ein.

Jüngere Menschen wollen etwas erleben

Die Vorschläge und Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe werden Ende März den politischen Vertretern der Stadt vorgestellt. Ziel ist es, eine Prioritätenliste aufzustellen. „Die Passantenbefragung hat gezeigt, dass Einkaufen der wichtigste Grund ist, die Zehdenicker Altstadt zu besuchen“, sagt Bürgermeister Bert Kronenberg. „Das ist eine Chance für den Einzelhandel.“ Für jüngere Menschen werde die Altstadt interessant, wenn sie dort etwas erleben und sich begegnen können. „Daran“, so der Bürgermeister, „müssen wir gemeinsam weiterarbeiten.“

Christian Streege, Leiter des IHK-Regionalcenters Oberhavel, betont: „Für den Stadtbesuch gewinnt der Erlebnischarakter zunehmend an Bedeutung, wie die Ergebnisse mit Blick auf Gastronomie- und Erlebniswert zeigen. Eine attraktive zukunftsfähige Innenstadt verbindet den Einkauf mit Freizeitwert – vor allem mit dem Blick auf die Zeit nach der Pandemie.“

Von Bert Wittke