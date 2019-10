Pension am Stadtpark: Ein Kleinod der Gemütlichkeit werden

Zehdenick

In der Havelstadt Zehdenick gibt es seit Dienstag eine neue Anlaufstelle zum Verweilen und Übernachten. Die Pension am Stadtpark öffnet nach langer Schließzeit wieder seine Pforten, unter neuer Leitung. „Mit frischem Wind, frischer Farbe und neuem Konzept wollen wir ein Kleinod der Gemütlichkeit schaffen“, begrüßt Geschäftsführerin Sigunde Kühne die Gäste am Eingang.

Sigunde Kühne neue Geschäftsführerin

Und die 55-Jährige kennt sich bestens aus in der Branche, arbeitete lange im Neustrelitzer Parkhotel und zuletzt zehn Jahre als Geschäftsführerin im Oranienburger Hotel an der Havel. Nun beginnt für die in Gransee beheimatete Sigunde Kühne eine neue Aufgabe in Zehdenick. „Mein Ziel in Oranienburg war erreicht, das Hotel dort ist gut aufgestellt. Ich wollte mich nun einer neuen Aufgabe stellen und auch in den ländlichen Raum wechseln“, beschreibt die Geschäftsführerin der Pension am Stadtpark den Ortswechsel. Dabei setzt man zukünftig auf Individualtouristen, die Zehdenick und Umgebung erkunden wollen. „Es führt unter anderem der internationale Radweg Berlin-Kopenhagen durch Zehdenick, auch hier wollen wir eine Anlaufstelle für Radtouristen sein“, führt Sigunde Kühne weiter aus.

Alles erstrahlt im neuen Glanz

Die Pension wurde saniert, die angebotenen 14 Zimmer haben einen neuen Anstrich erhalten, neue Flachbildfernseher inklusive. Aber auch für Familien dürfte die Pension am Stadtpark zukünftig eine gute Adresse sein. „Wir haben zwei tolle Familienzimmer mit eigenem Flur und zwei separaten Zimmer inklusive Badezimmer“, so die Geschäftsführerin. Um Gäste anzulocken startet man auch eine Werbeoffensive, Flyer wurden entworfen inklusive neuem Logo der Pension. Zudem wurde die Homepage komplett überarbeitet und erstrahlt im neuen Glanz. „Wir sind auch bei diversen Portalen angemeldet, wo sich Gäste direkt bei uns einbuchen können“, führt Sigunde Kühne fort.

Erste Veranstaltungsbuchung bereits eingegangen

Mit einer festangestellten Mitarbeiterin und zwei Teilzeitkräften startet die Pension, wobei man auch Vereine, Unternehmen und andere Gesellschaften anlocken möchte. „Wir bieten auch genügend Platz für diverse Feierlichkeiten an, würden gerne Gastgeber für Veranstaltungen jeglicher Art sein. Egal ob Weihnachtsfeier, Geburtstage oder Firmensitzungen, bei uns ist alles möglich“, so Sigunde Kühne. Trotz des miserablen Wetters zum Start hofft die neue Geschäftsführerin auf viel Sonnenschein in Bezug auf die Auslastung der Pension. „Wir haben bereits eine erste Buchung für eine Feier, so darf es gerne weitergehen“, blickt Sigunde Kühne optimistisch in die Zukunft.

Von Knut Hagedorn