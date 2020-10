Persönliche Vor-Ort-Beratung per Videochat in Zehdenick

Zehdenick

Mit ihrem Digimobil kommt die Verbraucherzentrale regelmäßig in verschiedene Kommunen insbesondere im Norden Brandenburgs. Am Dienstag machte es in Zehdenick Station. In dem barrierearmen Beratungsbus gibt es neben einem Wartebereich einen abgetrennten Beratungsbereich, der mit einem Laptop und Sitzgelegenheiten ausgestattet ist. Dort bietet die Verbraucherzentrale Brandenburg interessierten Leuten das komplette Beratungsspektrum von Verträgen, Reklamationen, Digitalem und Telekommunikation bis hin zu Reisen und Freizeit an. Eine Servicekraft weist jeweils in die Technik ein und steht für Fragen zur Verfügung. Je nachdem, welche Beratung gewünscht wird, werden die Interessenten mit dem passenden Experten verbunden.

Niemand muss Angst vor der Technik haben

Auf dem Marktplatz in Zehdenick stand dafür am Dienstag ab 10 Uhr Oliver Sydow zur Verfügung. Der Borgsdorfer steuert bereits seit längerer Zeit ein solches Digimobil durch die Lande. „Ich finde diese Möglichkeit der Beratung einfach ideal“, sagte er. Und sie sei für die Bürgerinnen und Bürger auch einfach. Niemand müsse etwa Angst vor der Technik haben. „Ich stelle je nach Thema über den Laptop eine Verbindung zu dem jeweiligen Ansprechpartner her“, sagt Oliver Sydow, der bei der Verbraucherzentrale angestellt ist. Dann müsse der Kunde quasi nur noch über den Bildschirm das Gespräch mit dem Fachmann führen. Und die Beratung sei natürlich kostenlos.

Viele Fragen zum Reiserecht

Momentan würden sich vor allem wieder Fragen häufen, die mit der Corona-Pandemie in Verbindung stehen. Viele Leute würden wissen wollen, ob und wann sie etwa Urlaubsreisen stornieren können, wenn aus dem Urlaubsort plötzlich ein Corona-Hotspot geworden ist. Aber auch Themen wie plötzliche Forderungen von Inkasso-Unternehmen oder aber dubiose Geschäfte über das Internet oder diverse Telefondienste seien immer wieder Anlass zu Nachfragen besorgter Leute, berichtet er.

Weitere Beratungen sind schon terminiert

Anfang des Jahres habe er infolge von Corona monatelang nicht unterwegs sein können, erzählt Oliver Sydow, der sich wünscht, dass dieser Fall nicht noch einmal eintritt. Eine Garantie gebe es dafür freilich nicht. Solange es erlaubt ist, werde er aber weiter gerne im Dienste der Verbraucherzentrale unterwegs sein. Als nächste Stationen für das Digimobil sind unter anderem geplant: Am Markt 6 in Kremmen (9. November), am Kirchplatz nahe Bushaltestelle in Gransee (17. November), Am Markt 1 vor dem Rathaus in Fürstenberg/ Havel (19. November), und am 24. November wieder am Markt 11 direkt vor dem Rathaus in Zehdenick. In der Havelstadt, so Oliver Sydow, würden die Leute gern und viel von diesem Serviceangebot Gebrauch machen,

Von Bert Wittke