Mildenberg

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Donnerstagabend (16. Januar) die Feuerwehr aus Mildenberg. Gegen 18.15 Uhr parkte ein Mann sein Fahrzeug am Ziegeleipark Mildenberg am dortigen Hafenbecken. Offenbar vergaß der Fahrzeugführer aber, seine Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug setzte sich in der Folge auf dem leicht abschüssigen Parkplatz selbstständig in Bewegung und rollte in das Hafenbecken.

Die Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord am Freitag mittetilte, legten die Einsatzkräfte vorsorglich eine Ölsperre auf das Wasser, um ein Austreten von Betriebsflüssigkeiten in das Gewässer zu vermeiden. Zeitgleich wurden über die Integrierte Leitstelle NordOst in Eberswalde noch weitere Kräfte und Mittel an die Einsatzstelle beordert. Gegen 23.40 Uhr konnte der VW dann mit Hilfe von Tauchern und einem Feuerwehrkran aus dem Hafenbecken geborgen werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Rande des Einsatzes ereignete sich noch ein kleinerer Zwischenfall, als ein Feuerwehrfahrzeug bei einem Wendemanöver gegen einen Schienenbock auf dem Gelände stieß. Bei beiden Vorfällen kamen keine Personen zu Schaden.

Von MAZonline