Zehdenick

Am Donnerstagnachmittag (27. Januar) gegen 15 Uhr beobachtete eine Kundin in einem Supermarkt in der Grünstraße einen Mann, wie dieser mehrere Tafeln Schokolade im Wert von 162 Euro einsteckte.

Auf Ansprechen durch das informierte Personal reagierte er aggressiv, sodass die Polizei gerufen wurde. Gegen den bereits wegen ähnlicher Sachverhalte polizeilich bekannten 47-jährigen Mann wurde eine Anzeige aufgenommen. Zudem wurde ihm ein Hausverbot erteilt.

Von MAZonline