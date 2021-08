Radeln gegen Depressionen: Die Mut-Tour kommt nach Zehdenick

Zehdenick

Es geht 3100 Kilometer durch ganz Deutschland. Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und bei dem der Name Programm ist: Mutige Teilnehmende möchten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Bislang haben rund 260 Menschen mit und ohne Depressionserfahrungen über 35 000 Kilometer zurückgelegt. Am Sonntag macht das Radelteam in Zehdenick Station. Die Tandemfahrer wollen zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Marktplatz eintreffen, wenn Wetter und Pannen den Zeitplan nicht durcheinander bringen.

Corona hat das Thema stärker in den Fokus gerückt

Nachdem die Mut-Tour im vergangenen Jahr überwiegend virtuell stattfand, sind die Sechserteams in diesem Sommer wieder unterwegs. Vom 17. Juli bis zum 18. September legen sie zehn Etappen coronakonform zurück. Sie sind auf Tandems und zu Fuß unterwegs. Durch die Öffentlichkeitsarbeit geben sie ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung weiter und berichten zum Beispiel, dass das Gemeinschaftserlebnis einen positiven Einfluss auf sie hat. Auch Teilnehmende, die selbst nicht betroffen sind, profitieren von diesem Austausch und erleben Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource. Durch die Corona-Pandemie hat das Thema an Aufmerksamkeit gewonnen, da noch mehr Menschen direkt und indirekt mit psychischen Krisen konfrontiert werden.

Aktionen in 15 Städten

Während der Mut-Tour wird es in rund 15 Städten öffentliche Aktionen und Informationsangebote geben. An einigen Orten präsentieren sich lokale Vereine und Institutionen aus den Bereichen Psychosoziales, Sport und Gesundheit. Außerdem besteht immer wieder die Möglichkeit, die Tandems bei verschiedenen Mitfahr-Aktionen für ein paar Kilometer mit dem eigenen Fahrrad zu begleiten.

Bundesweite Partner

Partner der Tour sind der bundesweit tätige Betroffenenverband Deutsche Depressionsliga, die Krankenversicherer Barmer, die TK und die DAK sowie die Deutsche Rentenversicherung Bund, verschiedene Landes-DRVen sowie die Bad-Laer-Stiftung und die Kämpgen-Stiftung.

Von MAZonline