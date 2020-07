Zehdenick

Für die Zehdenicker hat das Warten am Freitag ein Ende. Das Waldbad öffnet um 10 Uhr seine Pforten. Darauf freuen sich sicherlich insbesondere die kleinen Zehdenicker schon sehr.

Möglich wurde es, weil es der Stadtverwaltung gelungen ist, kurzfristig doch noch einen Rettungsschwimmer für das Waldbad zu gewinnen. „Wir sind sehr froh, mit Herrn Möser einen erfahrenen Rettungsschwimmer gefunden zu haben“, sagte Bürgermeister Bert Kronenberg am Donnerstag. „Er wird vorerst bis zum 31. Juli täglich von 10 bis 19 Uhr im Einsatz sein.“ Der Bürgermeister kündigt außerdem an: „Als kleine Entschädigung für die lange Wartezeit ist der Eintritt frei.“ Bert Kronenberg weist aber alle Gäste des Waldbades darauf hin, dass auch dort die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten seien.

Möser ist ein lizensierter DSOB-Trainer. Es besteht die Möglichkeit, bei ihm das Seepferdchen und die Schwimmabzeichen Bronze abzulegen. Darüber hinaus bietet er täglich von 10 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr eine Schwimmausbildung für Nichtschwimmer an. Hier sollten die Kinder aber mindestens sechs Jahre alt sein. Beide Angebote sind kostenpflichtig. Nähere Informationen dazu gibt es vor Ort.

Die Stadt Zehdenick konnte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Rettungsschwimmer für das Waldbad finden, weshalb es bislang geschlossen war. Ohne Rettungsschwimmer gibt es in den Strandbädern Sicherheitsprobleme, nachdem es ein Gerichtsurteil gab: Ein Mädchen hatte sich in einem Freibad im Wasser schwer verletzt, und das Gericht verurteilte die Kommune, weil sie keinen Rettungsschwimmer auf dem Gelände hatte. Das sorgt inzwischen in vielen Orten für Probleme.

Von MAZonline