Kameraden im Einsatz

Zehdenick

Noch keine fünf Minuten hatte Zehdenicks Löschgruppenführer Nico Tessmeram Freitagabend in der Jahreshauptversammlung über die Einsätze des vergangenen Jahres berichtet, da tönten die Pieper. Die alarmierten Feuerwehrleute verließen die Sitzung, um Hilfe zu leisten. In Vogelsang hatte sich ein Auto überschlagen, dabei verletzte sich die Fahrerin.

So verpassten die Aktiven die Dankesworte von Bürgermeister Bert Kronenberg, vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Waldemar Schulz, vom Stadtbrandmeister Gerd Leege und vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gerd Ritter. Zur Auszeichnungs- und Beförderungsrunde waren dann alle wieder da.

Zehdenicks Stadtbrandmeister Gerd Leege (l.) gratuliert zur Beförderung. Quelle: Martina Burghardt

Für ihren langjährigen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurden geehrt: Manfred Franz (50 Jahre), Frank Kliem und Peter Prozinski (40 Jahre), Matthias Zurth (30 Jahre) und Ralph Göbel, der in die Alters- und Ehrenabteilung aufgenommen wurde. Vier Nachwuchsfeuerwehrleute sind nun in den aktiven Dienst übernommen: Niklas Hilgert, Florian Schmidt, Max Pohle und Jonas Neumann. Befördert wurden Jean Bergemann, Julia Mehr und Stefanie Dittmann. Zum Löschmeister befördert wurde Ron Scheil. Sven Prozinski konnten seine Kameraden zum Brandmeister und zum Einsatz als Gruppenführer gratulieren.

Gratulation zur Aufnahme in den aktiven Dienst: Niklas Hilgert, Florian Schmidt und Max Pohle (v.r.). Quelle: Martina Burghardt

Mit den Zahlen für 2019 belegte Löschgruppenführer Nico Tessmer, wie viele Stunden die Kameraden ihren Dienst für die Öffentlichkeit tun. „Da kommen unsere Feuerwehrleute an die Grenzen des Ehrenamtes“, sagte er. Die Hälfte der Einsätze im vergangenen Jahr (81) fand tagsüber zwischen 6 und 16 Uhr statt, also in der „personalarmen Zeit“, wie Nico Tessmer erklärte. Zwischen 16 und 22 Uhr wurde die Feuerwehr Zehdenick 61 mal alarmiert, zwischen 22 und 6 Uhr 19 mal. Durchschnittlich waren zehn Kameraden an den Einsätzen beteiligt. Mehrere Kameraden des Löschzuges sind zu 80 Prozent dabei.

Kameradschaftsverein organisiert Veranstaltungen

Luft nach oben gebe es bei der Beteiligung an der Ausbildung in Theorie und Praxis, so Nico Tessmer. Die technische Ausstattung der Feuerwehr ist auf einem guten Stand. Die Anschaffung der Drehleiter im vorigen Jahr war die größte Investition. In diesem Jahr soll ein neuer Kommandowagen hinzukommen. Der Kameradschaftsverein organisiert mehrere Veranstaltungen im Jahr, daran beteiligt ist auch die Jugendfeuerwehr, die allerdings immer noch auf wetterfeste Jacken wartet. Die Arbeitsgruppe Brandschutz bei der Stadt werde sich solcher Themen annehmen, versprachen Bert Kronenberg und Waldemar Schulz. „Sie sind in Ihrer Freizeit bereit, sich für andere in Gefahr zu bringen. Dafür meinen größten Respekt und von Herzen Dank“, sagte der Bürgermeister.

Die Statistik 2019 für den Löschzug Zehdenick

40 Kameraden, davon sechs Frauen, leisten im Löschzug Zehdenick ihren ehrenamtlichen Dienst. Elf Kameraden anderer Ortswehren, die in Zehdenick arbeiten, versehen ihren Einsatzdienst während der Arbeitszeit in der Stadt. Es gab vier Neuzugänge und zwei Abgänge. Zehn Kameraden und eine Kameradin gehören der Alters- und Ehrenabteilung an. 20 Jugendliche, davon fünf Mädchen, sind Mitglied der Jugendfeuerwehr.

161-mal wurde der Löschzug alarmiert (drei mehr als 2018). 48-mal handelte es sich um Brände (2018: 70). 111-mal wurde technische Hilfe geleistet (2018: 86). Es gab zwei Übungen und keine Fehlalarme. Insgesamt wurden 3784 Kilometer zurückgelegt (2018: 2432). Die arbeitsreichsten Monate: Im Juni und Juli waren die Kameraden je 19-mal im Einsatz, im April 18-mal und im März 17-mal.

2211 Einsatzstunden wurden insgesamt geleistet. An 26 Dienstabenden (52 Stunden) nahmen die Kameraden an der Standortausbildung aus. Durchschnittlich nahmen 14 Kameraden daran teil. 25 Kameradinnen und Kameraden nahmen an Kreisausbildungen teil (2018: 8), vier an der Landesfeuerwehrschule.

Von Martina Burghardt