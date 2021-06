Sandsturm in Zehdenick – erster Spatenstich für neue Exin-Förderschule

Zehdenick

Einen besseren Tag hätte es nicht geben können, um für die neue Exin-Förderschule den symbolischen ersten Spatenstich auszuführen. Schließlich gab es am Freitag für Schüler und Lehrerschaft gleich doppelten Anlass zur Freude: Zum einen haben die Bauarbeiten für die neue Exin-Förderschule in der Industriestraße in Zehdenick begonnen, zum anderen feiert die Schule am 12. Juni ihren 30. Geburtstag. Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp führte den ersten Spatenstich gemeinsam mit Schulleiterin Christa Bayer, dem Vorsitzenden des Kreistags Wolfgang Krüger, Zehdenicks stellvertretendem Bürgermeister Dirk Wendland, Schulrätin Colette Wawer und Nelly Babenschneider, Schülerin der Primarstufe, aus. In nur 14 Monaten, also im August kommenden Jahres, soll der Modulbau fertiggestellt sein. Der Landkreis investiert in das Vorhaben insgesamt mehr als zehn Millionen Euro.

Die Schulband spielte zur Feier des Tages einige eigene Lieder. Quelle: Uwe Halling

Das feierliche Ereignis begleitete die Schulband mit eigenen Liedern, außerdem führten die Schülerinnen und Schüler verschiedene moderne Tänze auf. „Ich freue mich sehr, dass wir pünktlich zum 30. Geburtstag der Exin-Förderschule mit dem Neubau beginnen können“, sagte Ludger Weskamp. „Mit dem Schulneubau am Standort in Zehdenick können wir genau diejenigen Kinder fördern, die unsere besondere Unterstützung benötigen.“ Dass der Bau genau drei Jahrzehnte nach der Bestätigung als Förderschule durch das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erfolgen kann, sei ein besonders schönes Zeichen. Denn seither habe sich die Schule in der Region einen Namen gemacht: Sowohl im sportlichen als auch im musischen Bereich hätten die Schülerinnen und Schüler viele Erfolge erzielen können. „Dafür“, so der betonte der Landrat, „werden sie tagtäglich von vielen Menschen unterstützt, denen ich heute ganz besonders herzlich danken möchte.“ Nach dem Neubau der Regenbogenschule in Hennigsdorf 2018 setze die Investition für die Exin-Förderschule ein weiteres wichtiges Zeichen.

Und auch eine muntere Tanzeinlage sorgte für beschwingte Unterhaltung. Quelle: Uwe Halling

Die neue Exin-Förderschule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ wird als zweigeschossiges und barrierefreies Gebäude mit Flachdach errichtet. Dort können künftig zwölf Schulklassen mit bis zu acht Schülerinnen und Schülern pro Klasse unterrichtet werden. Darüber hinaus wird im Schulneubau ein großer Mehrzweckraum errichtet, der zugleich als Veranstaltungs- und Speiseraum fungiert.

Der Landkreis investiert in den Neubau mehr als zehn Millionen Euro. Dafür gab es während des Kulturprogramms einen ordentlichen Trommelwirbel. Quelle: Uwe Halling

Auch Schulleiterin Christa Bayer, die am 31. Juli dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird, freute sich über das besondere Geburtstagsgeschenk für die Bildungsstätte: „Die ständig wachsenden Schülerzahlen führten in den vergangenen Jahren dazu, dass wir Schule unter erschwerten Bedingungen gestalten mussten. Das erforderte vor allem von den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften viel Rücksichtnahme, Umsicht, Flexibilität und Organisationstalent. Der Neubau wird uns künftig ermöglichen, dass Unterrichts- und Gruppenräume, außerdem Sanitär- und Therapieräume in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung stehen.“

Blick über das bereits vorbereitete Baufeld der neuen Exin-Förderschule in der Industriestraße in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Auch wenn dadurch für die Schülerinnen und Schüler vieles neu sein werde, wolle die Schule an Bewährtem festhalten. „Dazu“, so Christa Bayer weiter, „zählt die sehr gute und über viele Jahre gewachsene Kooperation mit der Grund- und der Oberschule, mit der uns nicht nur die Namen verbinden. Auch den Austausch mit dem Oberstufenzentrum wollen wir natürlich gerne fortführen.“ Synergieeffekte ergeben sich für die Schule aufgrund der benachbarten Exin-Oberschule und des nahen Oberstufenzentrums. So können die Außensportanlagen und die Dreifeldsporthalle gemeinsam genutzt werden. Auch Stellplätze für Autos und Fahrräder sind bereits ausreichend vorhanden.

Die zwölfjährige Schülerin Nelly Babenschneider aus der 5. Klasse erhielt stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler der Exin-Förderschule aus den Händen von Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp als Geschenk einen Basketball. Quelle: Uwe Halling

Dirk Wendland nannte das Bauvorhaben eine schöne Entwicklung für Zehdenick. Die größte Stadt im Norden Oberhavels, so der stellvertretende Bürgermeister, sei bekanntermaßen ein Bildungsstandort mit überregionaler Bedeutung. Die neue Förderschule sei ein weiterer Baustein, um diese Position zu festigen. Dirk Wendland dankte dem Kreistag dafür, dass er das Investitionsvorhaben unterstützt hat. Wenn der Bau so gut werde wie das Wetter beim ersten Spatenstich, könne nichts mehr schief gehen. Die ersten bauvorbereitenden Arbeiten hatten bereits Ende 2020 begonnen. Ab Juli sollen die Module für die Schule auf der Baustelle zu sehen sein. Im August sind die Dachdecker am Werk, parallel beginnen der Innenausbau und die Fassadenarbeiten. Das Bauende – einschließlich der Außenanlagen – ist für das zweite Quartal 2022 terminiert.

Von Bert Wittke