Schandfleck soll verschwinden – Schönheitskur für das Gemeindehaus in Zabelsdorf geplant

Zabelsdorf

Denk‘ ich an das Gemeindezentrum in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Diese Worte könnten von Emil Beuth stammen. Er ist 2014 Ortsvorsteher von Zabelsdorf geworden und seit dieser Zeit kämpft er für eine Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Denn repräsentativ ist dieses aus den 1970er-Jahren stammende Gebäude nun wirklich nicht.

Bröckelnde Farbe und Risse im Mauerwerk

In der Nachbarschaft des Stellplatzes der freiwilligen Feuerwehr und der vor noch gar nicht langer Zeit in Eigenleistungen umgebauten Bücherwaage wirkt es wie ein hässliches Entlein. Schon den Stufen des alles andere als behindertengerechten Zugangs sieht man die Notwendigkeit einer Erneuerung an. Einige von ihnen sind notdürftig mit Holzlatten abgestützt. Die vergraute und schmutzige Betonfassade ist an vielen Stellen rissig. Rissig sind auch die Leisten der Holzfenster. Dazu ist überall die Farbe abgeblättert.

Seit er 2014 Ortsvorsteher von Zabelsdorf wurde, kämpft Emil Beuth um eine Sanierung des Gemeindehauses. Quelle: Uwe Halling

Durch das wellenartig mit Betonhalbschalen gedeckte Dach hat es, wie Emil Beuth berichtet, in der Vergangenheit bereits durchgetropft, weil das Regenwasser teilweise nicht abfließen konnte, sondern auf dem porös gewordenen Beton stand. Einige Male hat der Ortschef versucht, das Wasser von oben herunter zu fegen, doch der 72-Jährige möchte inzwischen nicht mehr für derartige Arbeiten an dem Gemeindehaus aufs Dach steigen. Zumal ihm bedeutet wurde, dass er im Falle eines Unfalls keinen Versicherungsschutz genießt.

Irgendwann reichen Reparaturen in Eigenregie nicht mehr aus

„Wir haben schon sehr viel in Eigenleistungen vor allem in dem Gebäude gemacht“, sagt Emil Beuth. So seien etwa die beiden Versammlungsräume, die im Zuge einer Sanierung zu einem großen Raum umgestaltet werden sollen, mit Hilfe der Tanzfrauen, besser als „Hupfdohlen“ bekannt“, gemalert worden. Auch kleiner Reparaturen würden immer wieder in Eigenregie erledigt. Aber irgendwann könnten die Schäden nicht mehr kaschiert werden.

Auch in dem Gebäude gibt es inzwischen eine ganze Menge Schäden, die beseitigt werden müssen. Quelle: Uwe Halling

Das Haus, das einst als Kombinationsgebäude für die Beherbergung von Kindergarten und Sozialräumen errichtet wurde, muss in der Tat dringend und grundlegend saniert werden. „Andere Kommunen in der Region bekommen solche Vorhaben doch auch gebacken“, sagt Emil Beuth und nennt als Beispiele Dorfgemeinschaftshäuser in Seilershof, Baumgarten, Nassenheide und Linde. Im Amt Gransee und Gemeinden sowie im Löwenberger Land würden solche Investitionsvorhaben geplant und durchgezogen. Die Zabelsdorfer warten dagegen nun schon viele Jahre vergeblich auf eine Schönheitskur für ihr Gemeindezentrum.

In einem der Räume lagert der Nachschub für die benachbarte Bücherwaage, die von den Leuten sehr gut angenommen wird. Auch die Lektüre soll nach einer Sanierung wieder Platz im Gemeindezentrum finden. Quelle: Uwe Halling

An Anläufen und Plänen, wie das Haus um- und ausgebaut werden soll, hat es nicht gefehlt. Und oftmals, so der Ortschef, habe das Vorhaben einen Platz in den Investitionsplänen der städtischen Haushaltspläne gefunden. Zum Zuge gekommen sei es indes nie. „Seit April 2020“, so berichtet Emil Beuth, „liegt nunmehr eine Baugenehmigung vor. Jedoch gab es bislang nach wie vor keine Fördermittel für unser Vorhaben.“ Auf eine entsprechende Anfrage des Ortsbeirates aus der Sitzung am 18. Januar 2022 hieß es seitens der Stadtverwaltung, dass ein erster Fördermittelantrag von Juli 2019 im Oktober 2020 wegen fehlenden Fördergeldes abgelehnt wurde. Nun sei mit Datum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2022 ein neues Antragsfenster seitens des Fördermittelgebers, dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, geöffnet worden. Die Zehdenicker Stadtverwaltung habe daraufhin bei der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) um eine erneute positive Stellungnahme zum Fördermittelantrag gebeten. Dies sei die Voraussetzung, so hieß es, um beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung überhaupt Chancen auf Fördermittel zu haben. Alles stehe und falle mit der Bewilligung von Fördermitteln, denn die Stadt allein kann das Vorhaben nicht schultern. Zumal die Baukosten in der Vergangenheit landesweit explodiert sind.

Bürgermeister verbreitet Hoffnung

„Ich bin optimistisch, dass es mit der Sanierung des Zabelsdorfer Gemeindezentrums nun endlich was werden könnte, sagte Lucas Halle auf Nachfrage. Nach Auskunft des Zehdenicker Bürgermeisters sei in der jüngsten Sitzung der Lokalen Arbeitsgemeinschaft verdeutlicht worden, dass das Gemeindezentrum in Zabelsdorf höchste Priorität genießt. „Wir rechnen uns nunmehr gute Chancen aus, das Projekt schon sehr bald in Angriff nehmen zu können“, so Lucas Halle nach dem positiven Votum aus der Zusammenkunft der Lokalen Arbeitsgemeinschaft.

Die vergraute und schmutzige Betonfassade ist an vielen Stellen rissig und die Farbe bröckelt ab. Quelle: Uwe Halling

Der Zabelsdorfer Ortsbeirat um Emil Beuth und alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes müssen den Traum von einem sanierten Gemeindezentrum also nicht zu Grabe tragen. Einem Gemeindezentrum, in dem es unter anderem einen großen Saal für Veranstaltungen, Duschen und Toiletten für die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes, zwei Räume für die Vereinstätigkeit und den Freizeitaufenthalt von Jung und Alt, Büros für den Feuerwehr- und den Ortschef sowie auch weiterhin eine ordentliche Küche sowie Abstellmöglichkeiten für Gegenstände gibt, die für Dorffeste benötigt werden. Emil Beuth würde sich auch mal eine Ausstellung in einem neuen Gemeindezentrum wünschen, in der Urlauber und Touristen etwas über das Leben auf dem Lande im Allgemeinen und in Zabelsdorf im Besonderen erfahren können.

Von Bert Wittkef