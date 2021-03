Scheune brennt in Zehdenick – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zehdenick

Rauch steigt auf, die Flammen tauchen den Bereich um den Brandort in ein gespenstisches Licht, immer wieder knallt es. So präsentierte sich die Situation am Montagabend den Einsatzkräften der Feuerwehren der Stadt Zehdenick. „Gegen 19.30 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Scheune in der Dammhaststraße in Brand“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die auf einer frei zugänglichen Brachfläche befindliche Holzscheune brannte nieder. „In der Scheune befanden sich Heuballen, ein Segelboot und ein Ruderboot“, so Dörte Röhrs weiter. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 10.000 Euro. Im Laufe des Dienstags soll der Brandort kriminaltechnisch untersucht werden, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von MAZonline