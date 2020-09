Schlauchboot in Zehdenick beschädigt

Zehdenick

Eine Familie aus Berlin hatte in Zabelsdorf, im Kanal Ausbau einen Bungalow mit Steg für mehrere Tage gemietet. Am Steg hatten sie ein Schlauboot mit Außenbordmotor festgemacht. Am Montag (14. September) verließen sie das Grundstück für etwa zwei Stunden und stellten beim Heimkommen fest, dass bisher unbekannte Personen den Bug des Schlauchbootes durch mehrere Einstiche beschädigt hatten.

Zum Glück blieb das Boot weiter schwimmfähig, so dass es zu keiner Gewässerverunreinigung durch den Kraftstoff des Außenbordmotors gekommen ist. Wie hoch der gegenwärtige Schaden ist, ist unbekannt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Von MAZonline