Einblicke in die Exin-Oberschule

Zehdenick

Am Kicker vor dem Schülerclub liefern sich Antonia und Saskia ein Match. Die beiden Elfjährigen sind mit den Eltern zum Tag der offenen Tür in die Exin-Oberschule gekommen, um sich mal umzuschauen. Beide sind das erste Mal hier, und es gefällt ihnen, was sie dort sehen. Bald müssen sie sich entscheiden, an welche Schule sie nach ihrer Zeit in der Grundschule Mildenberg wechseln werden. Dass sie gleich eine Etage höher das Abitur machen könnten, könnte die Entscheidung positiv beeinflussen.

Im Schülerclub der Exin-Oberschule Zehdenick kann man sich vor und nach dem Unterricht mit Freunden treffen. Quelle: Uwe Halling

Tatsächlich ist das ein Pluspunkt, den der Schulleiter Karl-Heinz Jünger in seiner Einführung vor den potenziellen künftigen Schülern und deren Eltern am Sonnabend ansprach. „Alle Schulabschlüsse sind in der Oberschule möglich“, erklärte er, und eben auch der Wechsel an das Oberstufenzentrum, das sich im selben Gebäude befindet, um das Abitur abzulegen.

„Das ist ein großer Vorteil“, bestätigte Anke Wasielowski aus Mildenberg, die mit ihrem zwölfjährigen Sohn die Gelegenheit nutzte, sich über die Exin-Oberschule zu informieren. „Mir gefällt die Schule“, sagte Max. Unter den zahlreichen Angeboten ist ihm die Robotik aufgefallen. Dafür interessiert er sich besonders. In dem Technikzentrum befinden sich außerdem unter anderem die Lehrküche, ein Maschinenraum, eine Töpferwerkstatt und das Berufsberatungszentrum.

Hervorragend Berufsorientierung

Das hat in der Exin-Oberschule eine besondere Bedeutung: Viermal schon ist die Schule mit dem Titel für hervorragende Berufsorientierung ausgezeichnet worden. Neben der Förderung der Leistungsbereitschaft und des Sozialverhaltens gehört das Erreichen der Berufsfähigkeit zum Profil der Schule. Deshalb wird großer Wert auf das Praxislernen gelegt.

Die Schülerfirma in der Exin-Oberschule Zehdenick ist sozial aufgestellt: Geld verdient man dort nicht. Quelle: Uwe Halling

Wie der Unterricht organisiert ist, wie ein Ganztags-Schultag abläuft, welche Materialien verwendet werden und wie die Schüler die freie Zeit sinnvoll nutzen können – darüber gaben Schüler, Lehrer und Sozialpädagogen am Tag der offenen Tür Auskunft. Siebtklässlerinnen der Arbeitsgemeinschaft Kulturprogramme führten eine Choreographie vor, die sie am 1. Mai beim Erih-Tanzevent in Mildenberg zeigen werden. Petra Feyer leitet die Arbeitsgemeinschaft, die vor allem die Zehnte-Klasse-Abschlussfeier vorbereitet.

Ein Plakat mit aktuellen Aktivitäten hatten die Mädchen der Schülerfirma gestaltet. Auf ihre Einzigartigkeit sind sie besonders stolz. „Wir sind die einzige Schülerfirma im Land, die kein Geld verdient“, so Jasmin Bärmann. „Man kann nicht alles mit Geld bezahlen“, begründen sie ihre soziale Einstellung.

In der freien Zeit nutzen die Schüler gern den Fitnessraum oder treffen sich mit Freunden im Schülerclub. Dort ist Sozialarbeiterin Carola Busch seit 1995 die Ansprechpartnerin für kleine und große Sorgen. Träger der Schulsozialarbeit ist der DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree. Im Kompass-Projekt stehen zwei weitere Sozialpädagogen für die Unterstützung der Schüler zur Verfügung.

Von Martina Burghardt