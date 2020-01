Zehdenick

Ein aufregender Abend steht den Schülern der Exin-Förderschule Zehdenick bevor. Die Schulband nimmt am Regionalausscheid der bundesweiten Schooljam teil und tritt am Donnerstag bei einem Livekonzert im Lido, einem Club in Berlin-Kreuzberg, gegen zehn Schülerbands aus Gymnasien an. Bei der Generalprobe am Mittwoch in der Turnhalle der Schule präsentierte die Band ihren Mitschülern, Lehrern und Gästen die beiden Songs.

Erneut qualifiziert

Bereits vor zwei Jahren war die damals neu gegründete Schulband Exin bei der Schooljam dabei. Nun haben sich die Zehdenicker erneut für das Regionalfinale qualifiziert. Musiklehrer Christian Kienitz hat die Mädchen und Jungen darauf vorbereitet.

„Eine Prämisse ist, dass die Schüler selbst spielen“, berichtet der 36-Jährige, der seit 2015 in der Exin-Förderschule arbeitet. Er schrieb die Musik und gemeinsam mit einem Schüler, der jetzt nicht mehr dabei ist, die Liedtexte. „Welt im Wandel“ und „Galaxie“ werden dann im Lido zu hören sein.

Neu in der Band ist Felix. Der Elfjährige steht als Frontmann am Mikro. Zur Band gehören: Adrian (E-Gitarre), Vivian (Drums), Vanessa (Klangsstäbe), Marlon (Bass), Jasmin und Max ( Piano). Um die Technik kümmert sich Moritz. Er hat auch das Video für den Titel „Welt im Wandel“ zusammengeschnitten.

Fit am Instrument nur für die Band

Keiner der Schüler beherrscht ein Instrument. Zuerst im Unterricht und später in einer Arbeitsgemeinschaft wurden die Töne und Takte für die einzelnen Songs eingeübt. Zur Vorbereitung auf die Schooljam konnte außerdem eine Projektwoche genutzt werden. Dabei lernten die Schüler auch, was man über einen Auftritt vor Publikum wissen muss.

Der Soundcheck ist schon am frühen Nachmittag, das Konzert beginnt um 18 Uhr. Wann genau die Zehdenicker dran sind, wissen sie noch nicht. Am Ende gibt es eine Online-Abstimmung, um den Gewinner des Regionalausscheides zu ermitteln.

Von Martina Burghardt