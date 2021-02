Schutzkleidung für Zehdenicker Ortsfeuerwehren

Zehdenick

Sechs der elf Feuerwehreinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick können jetzt mit ihrer neuen Dienst- und Schutzbekleidung ausrücken. Seit Ende Januar ist die Ausrüstung einsatzbereit und kann genutzt werden.

Jeder der insgesamt 80 Kameraden erhielt je einen neuen Satz Einsatzbekleidung bestehend aus Jacke und Hose sowie einen Satz Dienstbekleidung, ebenfalls aus Jacke und Hose.

Sechs Hersteller präsentierten ihre Modelle

Die Vorbereitungen für die Beschaffung haben bereits im zweiten Halbjahr 2019 begonnen. Es war zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Stadt in die Schutzkleidung investiert, die unbedingt der Erneuerung bedurfte. Feuerwehrleute aus den verschiedenen Ortsteilen und Einheiten entstand die Arbeitsgruppe „Schutzbekleidung“.

Löschgruppe Zabelsdorf. Quelle: Feuerwehr

Diese Arbeitsgruppe ließ sich von insgesamt sechs Herstellern die jeweils verfügbare Dienst- und Schutzbekleidung erklären und vorführen. Hier konnten die Feuerwehrleute bereits sondieren, was für sie praktikabel ist, was den finanziellen Vorstellungen entspricht und auch optisch ins Bild passt.

Stresstest für die Einsatzwäsche

Nachdem eine Vorauswahl getroffen war, stellten vier verschiedene Hersteller Muster für eine sogenannten Tragetest zur Verfügung gestellt. Pro Hersteller kamem mehrere Sätze, die für einen festgelegten Zeitraum auch praktisch genutzt werden konnten. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe trugen die Kleidung dann unter realistischen Bedingungen im Einsatz und während der Ausbildung. So konnten sie am besten feststellen, welche Schutzkleidung im Ernstfall am praktischsten und vor allem auch sichersten ist.

Nachdem die Entscheidung gefallen war, erteilte Mitte 2020 die Zehenicker Stadtverwaltung den Auftrag für die Lieferung der neue Dienst- und Schutzbekleidung.

Alle Feuerwehren werden neu ausgerüstet

Auch hierbei bekamen die Feuerwehrleute die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Die Lieferung der Schutzbekleidung verzögerte sich und wurde erst in der ersten Januarwoche 2021 abgeschlossen. Am 18. Januar erfolgte dann die Ausgabe an die Löschgruppen Badingen, Bergsdorf, Klein-Mutz, Mildenberg, Marienthal und Zabelsdorf. Damit ist die Neueinkleidung der Feuerwehrleute aber längst nicht abgeschlossen. In diesem und im nächsten Jahr werden weitere Aufträge erteilt. Ziel ist es bis 2022 alle Kameraden der Zehdenicker Feuerwehren mit der neuen Dienst- und Schutzbekleidung auszurüsten. Für die in 2021 erfolgte Beschaffung hat die Havelstadt insgesamt 100 000 Euro ausgegeben.

Löschgruppe Bergsdorf Quelle: Feuerwehr

„Hier hat sich erneut gezeigt welche positiven Auswirkungen die Arbeit der Arbeitsgruppe Brandschutz auf die Zusammenarbeit zwischen der freiwilligen Feuerwehr und der Verwaltung hat“, sagt Gerd Leege. Die Arbeitsgruppe Brandschutz setzt sich aus Mitgliedern der Feuerwehr, der Verwaltung und der Stadtpolitik zusammen,

Ziel der Arbeitsgruppe ist es Themen und Probleme des Brandschutzes auf ihre Notwendigkeit zu prüfen, zu diskutieren, zu beraten und zu hinterfragen, bevor sie in den weiterführenden Ausschüssen der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung besprochen werden.

