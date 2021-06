Zehdenick

„Wenn ich könnte, würde ich gerne alles, was da passiert ist, ungeschehen machen.“Absender der Worte ist die 43-jährige Kia-Fahrerin, die vergangenen Sonnabend einen Unfall im Zehdenicker Ortsteil Siedlung II verursacht hat (MAZ berichtete). Die Frau, die aus Gründen schwerer Anfeindungen gegen ihre eigene Person und Familienangehörige sowie aus Rücksicht auf den Arbeitgeber ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte, drängt es jedoch danach, etwas zu dem Unglücksfall zu sagen. Bei dem Unfall war die 43-Jährige mit ihrem Kia auf Höhe der Siedlung II in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Ford-Transporter mit Pferdeanhänger kollidiert. Außer der Kia-Fahrerin wurden zwei Personen, der 33-jährige Beifahrer und dessen achtjähriger Sohn, sowie die beiden Großponys in dem Pferdeanhänger verletzt. Alle Personen wurden ins Krankenhaus nach Berlin-Buch gebracht, konnten die Klinik aber, so berichtet die Kia-Fahrerin, inzwischen wieder verlassen. Auch die Pferde haben den Unglücksfall überlebt.

Der Ford und der Pferdeanhänger kamen durch den Aufprall von der Straße ab. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Kia-Fahrerin spricht von einem besonderen psychologischen Druck, unter dem sie zum Unfallzeitpunkt gestanden habe. Sie sei an diesem Tag mit dem Auto von ihrem Lebenspartner in Berlin, bei dem sie auch ihre fünfjährige Tochter gelassen hatte, nach Zehdenick aufgebrochen. Sie wollte gerne noch einmal bei ihrer Oma sein, der es gar nicht gut ging und die einen Tag nach diesem Besuch verstorben ist. Nach einer kurzen Visite bei ihrer anderen Oma, die ebenfalls in Zehdenick wohnt, fuhr die 43-Jährige wieder in Richtung Berlin los.

Plötzlich einen epileptischen Anfall erlitten

Sie habe beim Einsteigen die Nummer ihres Partners gewählt, um Bescheid zu geben, dass sie auf dem Heimweg ist und weil sie sich nach dem Befinden ihrer Tochter erkundigen wollte. „Ich habe das per Whats-App-Anruf getan und das Handy neben den Tacho gestellt“, sagte die Frau. So habe sie ihr Partner sehen können. „Ich selber habe beim Fahren jedoch nicht auf das Handy geschaut, sondern nur zugehört“, versichert sie. Dann, so die Frau, müsse sie ganz plötzlich ein epileptischer Anfall ereilt haben. Sie könne nicht mehr sagen, was in den folgenden etwa 20 Minuten passiert ist. Ihr Partner habe noch über den Video-Anruf gesehen, dass sie in Zeitlupe den Kopf gedreht und zum Fahrzeugfenster hinaus schaute. Dann habe es einen lauten Knall gegeben. „Von den 20 Minuten nach dem Aufprall weiß ich absolut nichts mehr“, sagt die Frau. Als sie wieder zu sich gekommen sei, habe sie zuerst in das Gesicht ihre Schwester gesehen. Die war inzwischen von dem Lebenspartner aus Berlin telefonisch verständigt worden und von ihrem Wohnort in Burgwall aus umgehend zum Unfallort geeilt.

Die Gefahr offensichtlich unterschätzt

Die 43-Jährige ist, wie sie sagt, seit neun Jahren Epileptikerin. Nach einem Anfall dürfe sie ein Jahr lang nicht am Steuer eines Fahrzeuges sitzen. Zum Unfallzeitpunkt habe sie seit einem halben Jahr wieder fahren dürfen. Die Frau spricht davon, dass sie am Unglückstag infolge des kritischen Zustandes ihrer Oma unter einer hohen psychologischen Belastung stand. Sie habe sich stabil gefühlt, sei aber etwas müde gewesen, weil sie infolge der Sorgen um ihre Oma in der Nacht wenig geschlafen und viel geweint habe. Normalerweise vermeide sie es, sich unter Stress hinters Lenkrad zu setzen. Sie habe aber in diesem Fall unbedingt ihre Oma noch einmal sehen wollen und die Gefahr deshalb offensichtlich unterschätzt. Der Unfall tue ihr furchtbar leid und sie sei sehr froh, dass niemand schwerwiegender verletzt worden sei. Sie selber habe einen verstauchten Fuß und etliche blaue Flecken davongetragen. Viel wichtiger als das, sei es ihr aber, dass die anderen Verletzten schnell wieder vollständig genesen. Und sie sei auch froh, dass die Pferde das Unglück überlebt haben.

Von Bert Wittke